Soissons

LES JEUDIS DE LA SAINT JEAN L’ours et la diva

Boulevard Jeanne d’Arc Soissons Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 20:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Entre comédie musicale, cabaret et chant lyrique, vous découvrirez les aventures d’une femme de ménage.

Entre comédie musicale, cabaret et chant lyrique, vous découvrirez les aventures d’une femme de ménage. .

Boulevard Jeanne d’Arc Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 023767770 lemail@ville-soissons.fr

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English :

A mix of musical comedy, cabaret and opera, you’ll discover the adventures of a cleaning lady.

L’événement LES JEUDIS DE LA SAINT JEAN L’ours et la diva Soissons a été mis à jour le 2026-05-18 par OT du Soissonnais-Valois