LES JEUDIS DE LA SAINT JEAN L’ours et la diva Soissons
LES JEUDIS DE LA SAINT JEAN L’ours et la diva Soissons jeudi 13 août 2026.
Soissons
LES JEUDIS DE LA SAINT JEAN L’ours et la diva
Boulevard Jeanne d’Arc Soissons Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 20:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Entre comédie musicale, cabaret et chant lyrique, vous découvrirez les aventures d’une femme de ménage.
Entre comédie musicale, cabaret et chant lyrique, vous découvrirez les aventures d’une femme de ménage. .
Boulevard Jeanne d’Arc Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 023767770 lemail@ville-soissons.fr
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English :
A mix of musical comedy, cabaret and opera, you’ll discover the adventures of a cleaning lady.
L’événement LES JEUDIS DE LA SAINT JEAN L’ours et la diva Soissons a été mis à jour le 2026-05-18 par OT du Soissonnais-Valois
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