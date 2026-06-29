Comédie musicale, les jeudis de Saint-Jean l’Ours et la Diva Soissons jeudi 13 août 2026.

Soissons

Comédie musicale, les jeudis de Saint-Jean l’Ours et la Diva

Boulevard Jeanne d’Arc Soissons Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 20:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Entre comédie musicale, cabaret et chant lyrique, vous découvrirez les aventures d’une femme de ménage.

Comédie musicale écrite et interprétée par Annick de Grom et Benoît Anet, festival off Avignon 2026. Théâtre des étoiles.

Renseignements 03 23 93 30 56 patrimoine@ville-soissons.fr

Entre comédie musicale, cabaret et chant lyrique, vous découvrirez les aventures d’une femme de ménage.

Comédie musicale écrite et interprétée par Annick de Grom et Benoît Anet, festival off Avignon 2026. Théâtre des étoiles.

Renseignements 03 23 93 30 56 patrimoine@ville-soissons.fr .

Boulevard Jeanne d’Arc Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 93 30 56 patrimoine@ville-soissons.fr

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English :

Blending musical comedy, cabaret, and opera, you’ll discover the adventures of a housekeeper.

A musical written and performed by Annick de Grom and Benoît Anet, Avignon Off Festival 2026. Théâtre des Étoiles.

For more information: 03 23 93 30 56 patrimoine@ville-soissons.fr

L’événement Comédie musicale, les jeudis de Saint-Jean l’Ours et la Diva Soissons a été mis à jour le 2026-06-25 par Agence Aisne Tourisme