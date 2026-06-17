BROCANTE à Soissons Soissons
BROCANTE à Soissons Soissons samedi 15 août 2026.
Soissons
BROCANTE à Soissons
Rue Jean de Dormans Soissons Aisne
Tarif : 2 – 2 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 06:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Venez chiner, vendre et dénicher de bonnes affaires dans une ambiance conviviale à la traditionnelle brocante du 15 août à Soissons.
Venez chiner, vendre et dénicher de bonnes affaires dans une ambiance conviviale à la traditionnelle brocante du 15 août à Soissons. .
Rue Jean de Dormans Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 6 17 20 92 81 martine.genin@orange.fr
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English :
Come browse, sell, and find great deals in a friendly atmosphere at the traditional flea market on August 15 in Soissons.
L’événement BROCANTE à Soissons Soissons a été mis à jour le 2026-06-17 par OT du Soissonnais-Valois
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