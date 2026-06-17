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BROCANTE à Soissons Soissons

BROCANTE à Soissons Soissons samedi 15 août 2026.

Adresse : Rue Jean de Dormans

Ville : 02200 Soissons

Département : Aisne

Début : samedi 15 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif : 2 2 5

Soissons

BROCANTE à Soissons

Rue Jean de Dormans Soissons Aisne

Tarif : 2 – 2 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 06:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :
2026-08-15

Venez chiner, vendre et dénicher de bonnes affaires dans une ambiance conviviale à la traditionnelle brocante du 15 août à Soissons.
Venez chiner, vendre et dénicher de bonnes affaires dans une ambiance conviviale à la traditionnelle brocante du 15 août à Soissons.   .

Rue Jean de Dormans Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 6 17 20 92 81  martine.genin@orange.fr

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English :

Come browse, sell, and find great deals in a friendly atmosphere at the traditional flea market on August 15 in Soissons.

L’événement BROCANTE à Soissons Soissons a été mis à jour le 2026-06-17 par OT du Soissonnais-Valois

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