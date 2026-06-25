Concert les jeudis de Saint-Jean Bol d’Eire musiques irlandaises et celtes Soissons jeudi 20 août 2026.

Soissons

Concert les jeudis de Saint-Jean Bol d’Eire musiques irlandaises et celtes

Boulevard Jeanne d’Arc Soissons Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 20:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Des mélodies envoûtantes venues d’Irlande et d’Ecosse à reprendre en chœur avec Annick Laux et Jean-Luc Sendron.

Renseignements 03 23 93 30 56 patrimoine@ville-soissons.fr

Des mélodies envoûtantes venues d’Irlande et d’Ecosse à reprendre en chœur avec Annick Laux et Jean-Luc Sendron.

Renseignements 03 23 93 30 56 patrimoine@ville-soissons.fr .

Boulevard Jeanne d’Arc Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 93 30 56 patrimoine@ville-soissons.fr

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English :

Captivating melodies from Ireland and Scotland to sing along to with Annick Laux and Jean-Luc Sendron.

For more information: 03 23 93 30 56 patrimoine@ville-soissons.fr

L’événement Concert les jeudis de Saint-Jean Bol d’Eire musiques irlandaises et celtes Soissons a été mis à jour le 2026-06-25 par Agence Aisne Tourisme