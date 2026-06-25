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Concert les jeudis de Saint-Jean Bol d’Eire musiques irlandaises et celtes Soissons

Concert les jeudis de Saint-Jean Bol d’Eire musiques irlandaises et celtes Soissons jeudi 20 août 2026.

Adresse
Boulevard Jeanne d'Arc
Ville
02200 Soissons
Département
Aisne
Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif
0 0 Gratuit

Soissons

Concert les jeudis de Saint-Jean Bol d’Eire musiques irlandaises et celtes

Boulevard Jeanne d’Arc Soissons Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 20:00:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Des mélodies envoûtantes venues d’Irlande et d’Ecosse à reprendre en chœur avec Annick Laux et Jean-Luc Sendron.
Renseignements 03 23 93 30 56 patrimoine@ville-soissons.fr
Des mélodies envoûtantes venues d’Irlande et d’Ecosse à reprendre en chœur avec Annick Laux et Jean-Luc Sendron.
Renseignements 03 23 93 30 56 patrimoine@ville-soissons.fr   .

Boulevard Jeanne d’Arc Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 93 30 56  patrimoine@ville-soissons.fr

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English :

Captivating melodies from Ireland and Scotland to sing along to with Annick Laux and Jean-Luc Sendron.
For more information: 03 23 93 30 56 patrimoine@ville-soissons.fr

L’événement Concert les jeudis de Saint-Jean Bol d’Eire musiques irlandaises et celtes Soissons a été mis à jour le 2026-06-25 par Agence Aisne Tourisme

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