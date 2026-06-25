Concert les jeudis de Saint-Jean Bol d’Eire musiques irlandaises et celtes Soissons
Concert les jeudis de Saint-Jean Bol d’Eire musiques irlandaises et celtes Soissons jeudi 20 août 2026.
Soissons
Concert les jeudis de Saint-Jean Bol d’Eire musiques irlandaises et celtes
Boulevard Jeanne d’Arc Soissons Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 20:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Des mélodies envoûtantes venues d’Irlande et d’Ecosse à reprendre en chœur avec Annick Laux et Jean-Luc Sendron.
Renseignements 03 23 93 30 56 patrimoine@ville-soissons.fr
Des mélodies envoûtantes venues d’Irlande et d’Ecosse à reprendre en chœur avec Annick Laux et Jean-Luc Sendron.
Renseignements 03 23 93 30 56 patrimoine@ville-soissons.fr .
Boulevard Jeanne d’Arc Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 93 30 56 patrimoine@ville-soissons.fr
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English :
Captivating melodies from Ireland and Scotland to sing along to with Annick Laux and Jean-Luc Sendron.
For more information: 03 23 93 30 56 patrimoine@ville-soissons.fr
L’événement Concert les jeudis de Saint-Jean Bol d’Eire musiques irlandaises et celtes Soissons a été mis à jour le 2026-06-25 par Agence Aisne Tourisme
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