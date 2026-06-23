Gabriel Durlia, Dom la Nena et Marianne denicourt Soissons
dimanche 27 septembre 2026 · Soissons
Informations pratiques
Soissons
Gabriel Durlia, Dom la Nena et Marianne denicourt
9 Allée Claude Debussy Soissons Aisne
Tarif : 5 – 5 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 15:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Une cathédrale romantique érigée sur trois piliers mythiques,
réunis en un après-midi complet dans les registres de la
symphonie, de la sonate et du roman !
Un événement immersif unique au coeur du XIXe siècle, de
rêveries en hallucinations et de passions en marche au
supplice . De la Symphonie fantastique (1830) à Madame
Bovary (1857), en passant par l’immense Sonate de Liszt
(1853), un agencement inédit entre concert et spectacle,
avec pause restauration, pour un parcours sensible
d’exploration de l’âme.
Une cathédrale romantique érigée sur trois piliers mythiques,
réunis en un après-midi complet dans les registres de la
symphonie, de la sonate et du roman !
Un événement immersif unique au coeur du XIXe siècle, de
rêveries en hallucinations et de passions en marche au
supplice . De la Symphonie fantastique (1830) à Madame
Bovary (1857), en passant par l’immense Sonate de Liszt
(1853), un agencement inédit entre concert et spectacle,
avec pause restauration, pour un parcours sensible
d’exploration de l’âme. .
9 Allée Claude Debussy Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 10 12 cmd@agglo-soissonnais.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A romantic cathedral built upon three mythical pillars,
brought together in a full afternoon of
symphony, sonata, and novel!
A unique immersive experience in the heart of the 19th century, ranging from
daydreams to hallucinations and from passions to a %AB march to
the gallows %BB. From the Symphonie fantastique (1830) to Madame
Bovary (1857), via Liszt’s monumental Sonata
(1853)—a one-of-a-kind blend of concert and performance,
with a refreshment break, for a sensitive journey
of exploration into the soul.
L’événement Gabriel Durlia, Dom la Nena et Marianne denicourt Soissons a été mis à jour le 2026-06-23 par OT du Soissonnais-Valois
À voir aussi à Soissons (Aisne)
- CHRONOS SPECTACLE DE DANSE Soissons 4 juillet 2026
- ATELIERS CREATIFS et ARTISTIQUES Soissons 7 juillet 2026
- Concert les jeudis de Saint-Jean: les Dames Belettes Soissons 9 juillet 2026
- Visite et balade en musique, souvenirs de Saint-Waast et Bibliobus Soissons 10 juillet 2026
- JEUNE SYMPHONIE DE L’AISNE Soissons 12 juillet 2026