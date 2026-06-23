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AGENDA · Soissons

Gabriel Durlia, Dom la Nena et Marianne denicourt Soissons

dimanche 27 septembre 2026 · Soissons

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
9 Allée Claude Debussy
Ville
02200 Soissons
Département
Aisne
Tarif
5 5 20 Tarif de base plein tarif

Soissons

Gabriel Durlia, Dom la Nena et Marianne denicourt

9 Allée Claude Debussy Soissons Aisne

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 15:00:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Une cathédrale romantique érigée sur trois piliers mythiques,
réunis en un après-midi complet dans les registres de la
symphonie, de la sonate et du roman !

Un événement immersif unique au coeur du XIXe siècle, de
rêveries en hallucinations et de passions en marche au
supplice . De la Symphonie fantastique (1830) à Madame
Bovary (1857), en passant par l’immense Sonate de Liszt
(1853), un agencement inédit entre concert et spectacle,
avec pause restauration, pour un parcours sensible
d’exploration de l’âme.
Une cathédrale romantique érigée sur trois piliers mythiques,
réunis en un après-midi complet dans les registres de la
symphonie, de la sonate et du roman !

Un événement immersif unique au coeur du XIXe siècle, de
rêveries en hallucinations et de passions en marche au
supplice . De la Symphonie fantastique (1830) à Madame
Bovary (1857), en passant par l’immense Sonate de Liszt
(1853), un agencement inédit entre concert et spectacle,
avec pause restauration, pour un parcours sensible
d’exploration de l’âme.   .

9 Allée Claude Debussy Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 10 12  cmd@agglo-soissonnais.com

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English :

A romantic cathedral built upon three mythical pillars,
brought together in a full afternoon of
symphony, sonata, and novel!

A unique immersive experience in the heart of the 19th century, ranging from
daydreams to hallucinations and from passions to a %AB march to
the gallows %BB. From the Symphonie fantastique (1830) to Madame
Bovary (1857), via Liszt’s monumental Sonata
(1853)—a one-of-a-kind blend of concert and performance,
with a refreshment break, for a sensitive journey
of exploration into the soul.

L’événement Gabriel Durlia, Dom la Nena et Marianne denicourt Soissons a été mis à jour le 2026-06-23 par OT du Soissonnais-Valois

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