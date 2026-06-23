Gabriel Durlia, Dom la Nena et Marianne denicourt Soissons

Informations pratiques

Soissons

Gabriel Durlia, Dom la Nena et Marianne denicourt

9 Allée Claude Debussy Soissons Aisne

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 15:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Une cathédrale romantique érigée sur trois piliers mythiques,

réunis en un après-midi complet dans les registres de la

symphonie, de la sonate et du roman !

Un événement immersif unique au coeur du XIXe siècle, de

rêveries en hallucinations et de passions en marche au

supplice . De la Symphonie fantastique (1830) à Madame

Bovary (1857), en passant par l’immense Sonate de Liszt

(1853), un agencement inédit entre concert et spectacle,

avec pause restauration, pour un parcours sensible

d’exploration de l’âme.

Une cathédrale romantique érigée sur trois piliers mythiques,

réunis en un après-midi complet dans les registres de la

symphonie, de la sonate et du roman !

Un événement immersif unique au coeur du XIXe siècle, de

rêveries en hallucinations et de passions en marche au

supplice . De la Symphonie fantastique (1830) à Madame

Bovary (1857), en passant par l’immense Sonate de Liszt

(1853), un agencement inédit entre concert et spectacle,

avec pause restauration, pour un parcours sensible

d’exploration de l’âme. .

9 Allée Claude Debussy Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 10 12 cmd@agglo-soissonnais.com

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English :

A romantic cathedral built upon three mythical pillars,

brought together in a full afternoon of

symphony, sonata, and novel!

A unique immersive experience in the heart of the 19th century, ranging from

daydreams to hallucinations and from passions to a %AB march to

the gallows %BB. From the Symphonie fantastique (1830) to Madame

Bovary (1857), via Liszt’s monumental Sonata

(1853)—a one-of-a-kind blend of concert and performance,

with a refreshment break, for a sensitive journey

of exploration into the soul.

L’événement Gabriel Durlia, Dom la Nena et Marianne denicourt Soissons a été mis à jour le 2026-06-23 par OT du Soissonnais-Valois