49ème Bourse Minéraux & Fossiles

5 Rue de l’Arquebuse Soissons Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Le Club Minéraux Fossiles Sciences de la Terre et de la Nature vous invite à venir découvrir la minéralogie et la paléontologie.

Evénement rassemblant une trentaine d’exposants, collectionneurs et amateurs de minéraux et fossiles, venus de différents départements de France et de l’étranger.

Exposition au 1er étage

Entrée gratuite de 10h à 18h le samedi et 10h à 17h le dimanche

5 Rue de l’Arquebuse Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 7 83 22 65 53 pierre.babled@hotmail.fr

English :

The Club Minéraux Fossiles Sciences de la Terre et de la Nature invites you to come and discover mineralogy and paleontology.

The event brings together some thirty exhibitors, collectors and enthusiasts of minerals and fossils, from various departments in France and abroad.

Exhibition on the 1st floor

Free admission from 10am to 6pm on Saturday and 10am to 5pm on Sunday

L’événement 49ème Bourse Minéraux & Fossiles Soissons a été mis à jour le 2026-01-30 par CA GrandSoissons