Soissons

Exposition Artistes Libres en Soissonnais

Rue de l’Arquebuse Soissons Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Les Artistes Libres en Soissonnais vous invitent à leur exposition de peintures, dessins, pastels et collagraphies le samedi 13 et dimanche 14 juin 2026, de 10h à 18h, à la Maison des Associations.

Les Artistes Libres en Soissonnais vous invitent à leur exposition de peintures, dessins, pastels et collagraphies le samedi 13 et dimanche 14 juin 2026, de 10h à 18h, à la Maison des Associations. .

Rue de l’Arquebuse Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 061997022 jean.blasetti@free.fr

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English :

Les Artistes Libres en Soissonnais invite you to their exhibition of paintings, drawings, pastels and collagraphs on Saturday June 13 and Sunday June 14, 2026, from 10am to 6pm, at the Maison des Associations.

L’événement Exposition Artistes Libres en Soissonnais Soissons a été mis à jour le 2026-05-22 par OT du Soissonnais-Valois