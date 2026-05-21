Soissons

Exposition: Double skin par Thalie Vernet de Beaulieu

4 Rue de Jaulzy Soissons Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 15:00:00

fin : 2026-07-11 19:00:00

Date(s) :

2026-06-10

Double Skin: Parce que il y a ce que l’on voit et ce que l’on garde dans l’ombre une vérité parfois brutale, toujours secrète…

La Galerie L’Art au 4 a le plaisir d’exposer le travail de Thalie Vernet de Beaulieu, artiste photographe contemporaine. Plusieurs fois primée, aussi bien en France qu’à l’étranger, le travail de Thalie Vernet de Beaulieu fait partie des prestigieuses collections privées

Vernissage samedi 20 juin 2026 à 17h

Double Skin: Parce que il y a ce que l’on voit et ce que l’on garde dans l’ombre une vérité parfois brutale, toujours secrète…

La Galerie L’Art au 4 a le plaisir d’exposer le travail de Thalie Vernet de Beaulieu, artiste photographe contemporaine. Plusieurs fois primée, aussi bien en France qu’à l’étranger, le travail de Thalie Vernet de Beaulieu fait partie des prestigieuses collections privées

Vernissage samedi 20 juin 2026 à 17h .

4 Rue de Jaulzy Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 076958933 art4soissons@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Double Skin: Because there is what we see and what we keep in the shadows: a truth that is sometimes brutal, always secret?

Galerie L’Art au 4 is pleased to present the work of contemporary photographer Thalie Vernet de Beaulieu. Thalie Vernet de Beaulieu has won several awards, both in France and abroad, and her work is included in prestigious private collections

Opening: Saturday June 20, 2026 at 5pm

L’événement Exposition: Double skin par Thalie Vernet de Beaulieu Soissons a été mis à jour le 2026-05-21 par OT du Soissonnais-Valois