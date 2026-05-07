CONFERENCE CINEMA LES BEATLES AU CINEMA Soissons
CONFERENCE CINEMA LES BEATLES AU CINEMA Soissons vendredi 19 juin 2026.
Soissons
CONFERENCE CINEMA LES BEATLES AU CINEMA
1 Rue Jean de Dormans Soissons Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:00:00
fin : 2026-06-19 22:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Conférence cinéma animée par Vincent BATICLE.
Figures essentielles de l’histoire de la musique, les Beatles ont également marqué l’histoire du cinéma…
Conférence cinéma animée par Vincent BATICLE.
Figures essentielles de l’histoire de la musique, les Beatles ont également marqué l’histoire du cinéma… .
1 Rue Jean de Dormans Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 74 33 16 bibliotheque@ville-soissons.fr
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English :
Film conference hosted by Vincent BATICLE.
Essential figures in the history of music, the Beatles also left their mark on the history of cinema…
L’événement CONFERENCE CINEMA LES BEATLES AU CINEMA Soissons a été mis à jour le 2026-05-07 par CA GrandSoissons
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