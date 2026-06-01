Vide-Greniers Soissons
Vide-Greniers Soissons dimanche 14 juin 2026.
Soissons
Vide-Greniers
Avenue du Mail Soissons Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 06:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
L’Amicale du Personnel de la Ville de Soissons organise son 26ème Vide-grenier.
L’Amicale du Personnel de la Ville de Soissons organise son 26ème Vide-grenier. .
Avenue du Mail Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 53 13 56 amicalevillesoissons@yahoo.fr
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English :
The Amicale du Personnel de la Ville de Soissons organizes its 26th Garage Sale.
L’événement Vide-Greniers Soissons a été mis à jour le 2026-06-01 par CA GrandSoissons
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