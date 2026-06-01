Visite flash du CEPMR, CEPMR, Soissons

Visite flash du CEPMR Vendredi 12 juin, 10h00, 10h45 CEPMR Aisne

Groupe de 15 élèves maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T10:00:00+02:00 – 2026-06-12T10:30:00+02:00

Fin : 2026-06-12T10:45:00+02:00 – 2026-06-12T11:15:00+02:00

Au Centre d’étude des peintures murales romaines, les archéologues travaillent avec de drôles de loupes et des bacs à sable pour reconstituer les décors de maisons romaines provenant de toute l’Europe !

Accompagnés d’un archéologue de ce centre d’étude et de restauration, découvrez les spécificités de leur travail.

CEPMR Abbaye Saint-Jean-des-Vignes 02200 Soissons Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « patrimoine.resascol@ville-soissons.fr »}]

Au Centre d’étude des peintures murales romaines, les archéologues travaillent avec de drôles de loupes et des bacs à sable pour reconstituer les décors de maisons romaines provenant de toute ! d’un…

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