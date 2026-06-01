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Visite guidée du Centre des peintures murales romaines de Soissons, Abbaye Saint-Jean-des-Vignes de Soissons, Soissons

Visite guidée du Centre des peintures murales romaines de Soissons, Abbaye Saint-Jean-des-Vignes de Soissons, Soissons

Visite guidée du Centre des peintures murales romaines de Soissons, Abbaye Saint-Jean-des-Vignes de Soissons, Soissons dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Abbaye Saint-Jean-des-Vignes de Soissons

Adresse : Boulevard Jeanne d'Arc 02200 SOISSONS

Ville : 02200 Soissons

Département : Aisne

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Visite guidée du Centre des peintures murales romaines de Soissons Dimanche 14 juin, 14h00 Abbaye Saint-Jean-des-Vignes de Soissons Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

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Abbaye Saint-Jean-des-Vignes de Soissons Boulevard Jeanne d’Arc 02200 SOISSONS Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France
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© Ville de Soissons

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