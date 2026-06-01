Visite guidée du Centre des peintures murales romaines de Soissons, Abbaye Saint-Jean-des-Vignes de Soissons, Soissons

Visite guidée du Centre des peintures murales romaines de Soissons Dimanche 14 juin, 14h00 Abbaye Saint-Jean-des-Vignes de Soissons Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

Découvrez le travail minutieux des archéologues et restaurateurs de ces peintures murales roimaines ! Centre unique en France !

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Abbaye Saint-Jean-des-Vignes de Soissons Boulevard Jeanne d’Arc 02200 SOISSONS Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France

Découvrez le travail minutieux des archéologues et restaurateurs de ces peintures murales roimaines ! Centre unique en France !

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