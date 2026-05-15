Soissons

Exposition Notre planète, c’est notre vie protégeons-les !

1 Rue Jean de Dormans Soissons Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-03

Rendez-vous à la bibliothèque pour découvrir les œuvres issues du recyclage de la classe de CM1-CM2 de Mme Ruelle de l’école Ramon.

A travers nos affiches et nos créations, découvrez comment chacun peut agir pour la nature .

Gratuit et en visite libre aux heures d’ouverture de la bibliothèque.

Rendez-vous à la bibliothèque pour découvrir les œuvres issues du recyclage de la classe de CM1-CM2 de Mme Ruelle de l’école Ramon.

A travers nos affiches et nos créations, découvrez comment chacun peut agir pour la nature .

Gratuit et en visite libre aux heures d’ouverture de la bibliothèque. .

1 Rue Jean de Dormans Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 74 33 10 bibliotheque@ville-soissons.fr

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English :

Come to the library to discover the works of art created by Mme Ruelle’s CM1-CM2 class from the Ramon school.

Through our posters and creations, discover how everyone can do something for nature .

Free admission during library opening hours.

L’événement Exposition Notre planète, c’est notre vie protégeons-les ! Soissons a été mis à jour le 2026-05-15 par CA GrandSoissons