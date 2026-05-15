Exposition Notre planète, c’est notre vie protégeons-les ! Soissons
Exposition Notre planète, c’est notre vie protégeons-les ! Soissons mercredi 3 juin 2026.
Soissons
Exposition Notre planète, c’est notre vie protégeons-les !
1 Rue Jean de Dormans Soissons Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-03
Rendez-vous à la bibliothèque pour découvrir les œuvres issues du recyclage de la classe de CM1-CM2 de Mme Ruelle de l’école Ramon.
A travers nos affiches et nos créations, découvrez comment chacun peut agir pour la nature .
Gratuit et en visite libre aux heures d’ouverture de la bibliothèque.
Rendez-vous à la bibliothèque pour découvrir les œuvres issues du recyclage de la classe de CM1-CM2 de Mme Ruelle de l’école Ramon.
A travers nos affiches et nos créations, découvrez comment chacun peut agir pour la nature .
Gratuit et en visite libre aux heures d’ouverture de la bibliothèque. .
1 Rue Jean de Dormans Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 74 33 10 bibliotheque@ville-soissons.fr
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English :
Come to the library to discover the works of art created by Mme Ruelle’s CM1-CM2 class from the Ramon school.
Through our posters and creations, discover how everyone can do something for nature .
Free admission during library opening hours.
L’événement Exposition Notre planète, c’est notre vie protégeons-les ! Soissons a été mis à jour le 2026-05-15 par CA GrandSoissons
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