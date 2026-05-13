Concours Musée(emportable) : diffusion des films des élèves ayant participés au concours national 2025-2026., Musée d’art et d’histoire Saint-Léger, Soissons

Concours Musée(emportable) : diffusion des films des élèves ayant participés au concours national 2025-2026. Samedi 23 mai, 18h00 Musée d’art et d’histoire Saint-Léger Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Concours Musée(emportable) : diffusion des films inscrits au concours national.

Ce concours est organisé par le SITEM, Salon International des Equipements Muséographiques, et le Ministère de la Culture. Il s’agit d’une invitation adressée à des élèves ou des groupes d’enfants et d’adolescents pour la réalisation d’un petit film de fiction de 3 minutes dont le décor est circonscrit aux musées. Ces petites fictions sont élaborées à partir de leur smartphone et/ou téléphone.

19h15-19h45

Salle capitulaire

> Présentation des films du concours Musée [Em]portable par les élèves et les enseignants ayant participé au projet

Musée d’art et d’histoire Saint-Léger 2 Rue de la Congrégation, 02200 Soissons, France Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France 0323933050 https://www.ville-soissons.fr/loisirs-culture-sport/les-musees-de-soissons-514.html Archéologie de la vallée de l’Aisne. Documents d’histoire locale. Peintures des écoles du Nord, italienne et française.

Concours Musée(emportable) : diffusion des films inscrits au concours national.

©brouard