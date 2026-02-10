Concerts métal à Saint-Jean-des-Vignes Boulevard Jeanne d’Arc Soissons

Soissons

Concerts métal à Saint-Jean-des-Vignes

Boulevard Jeanne d’Arc APPART 3 Soissons Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 20:00:00

fin : 2026-05-16 23:00:00

Date(s) :

2026-05-16

EMPREINTE est un groupe originaire d’Amiens, proposant un métal moderne, aux influences diverses.

Avec VERTIGO, son dernier EP, le groupe plonge dans des abîmes plus personnels. Chaque titre est une secousse mise en son et toujours sublimée par un clip aux images percutantes.

FIRE WHEEL

Transcender l’âme et les cervicales, c’est le compromis que propose FIRE WHEEL. Fort de deux sorties auto-produites, le groupe revient avec leur nouvel EP I OF PAWNS AND KINGS , une nouvelle direction , une nouvelle rage à défendre. Plus profond, plus sombre, plus grave, le quatuor du nord de la France est encore plus puissant sur scène avec un show abouti, captivant et efficace.

ULTRA VOMIT

Le Pouvoir de la Puissance est le 4ème opus de l’orchestre Ultra Vomit, en seulement 25 ans d’existence ! Paru en l’An 2024, il contient 16 tubes et 1 bouse, d’un métal aussi puissant que peinard.

D’énormes riffs et un son massif (signé Fred Duquesne) seront à prévoir sur l’ensemble des 17 titres… Mais rassurez-vous, cette véritable bombe métallique sera aussitôt désamorcée par des “textes” d’une profonde affligeance, qui apporteront un peu de joie à cette existence en pleine crise existentielle.

Gratuité pour les moins de 12 ans (places à retirer sur place le jour des concerts sur présentation d’un justificatif)

EMPREINTE est un groupe originaire d’Amiens, proposant un métal moderne, aux influences diverses.

Avec VERTIGO, son dernier EP, le groupe plonge dans des abîmes plus personnels. Chaque titre est une secousse mise en son et toujours sublimée par un clip aux images percutantes.

FIRE WHEEL

Transcender l’âme et les cervicales, c’est le compromis que propose FIRE WHEEL. Fort de deux sorties auto-produites, le groupe revient avec leur nouvel EP I OF PAWNS AND KINGS , une nouvelle direction , une nouvelle rage à défendre. Plus profond, plus sombre, plus grave, le quatuor du nord de la France est encore plus puissant sur scène avec un show abouti, captivant et efficace.

ULTRA VOMIT

Le Pouvoir de la Puissance est le 4ème opus de l’orchestre Ultra Vomit, en seulement 25 ans d’existence ! Paru en l’An 2024, il contient 16 tubes et 1 bouse, d’un métal aussi puissant que peinard.

D’énormes riffs et un son massif (signé Fred Duquesne) seront à prévoir sur l’ensemble des 17 titres… Mais rassurez-vous, cette véritable bombe métallique sera aussitôt désamorcée par des “textes” d’une profonde affligeance, qui apporteront un peu de joie à cette existence en pleine crise existentielle.

Gratuité pour les moins de 12 ans (places à retirer sur place le jour des concerts sur présentation d’un justificatif) .

Boulevard Jeanne d’Arc APPART 3 Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 023767770 lemail@ville-soissons.fr

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English :

EMPREINTE is a band from Amiens, France, offering modern metal with a wide range of influences.

With VERTIGO, their latest EP, the band plunges into more personal depths. Each track is a jolt of sound, sublimated by a video clip with striking images.

FIRE WHEEL

Transcending the soul and the neck, that’s the compromise offered by FIRE WHEEL. On the strength of two self-produced releases, the band returns with their new EP: I: OF PAWNS AND KINGS , a new direction and a new rage to defend. Deeper, darker, more serious, the quartet from the north of France are even more powerful on stage, with a captivating and effective show.

ULTRA VOMIT

Le Pouvoir de la Puissance is Ultra Vomit’s 4th opus in just 25 years of existence! Released in the year 2024, it contains 16 hits and 1 dung, of metal as powerful as it is lazy.

Huge riffs and a massive sound (signed Fred Duquesne) are to be expected on all 17 tracks? But rest assured, this veritable metal bomb will be defused as soon as possible by the deeply mournful ?lyrics? that will bring a little joy to this existence in the throes of an existential crisis.

Free admission for children under 12 (tickets available on site on presentation of proof of age)

L’événement Concerts métal à Saint-Jean-des-Vignes Soissons a été mis à jour le 2026-02-10 par OT du Soissonnais-Valois