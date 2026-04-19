Soissons

Concert du centenaire avec la Musique de la Garde Républicaine

9 Allée Claude Debussy Soissons Aisne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 20:00:00

fin : 2026-05-09 22:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Venez assister au concert du centenaire de l’Harmonie Municipale de Soissons avec la Musique de la Garde Républicaine.

Réservation sur

harmoniedesoissons@gmail.com

Venez assister au concert du centenaire de l’Harmonie Municipale de Soissons avec la Musique de la Garde Républicaine.

Réservation sur

harmoniedesoissons@gmail.com .

9 Allée Claude Debussy Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 6 23 04 87 05 harmoniedesoissons@gmail.com

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English :

Attend the centenary concert of the Harmonie Municipale de Soissons with the Musique de la Garde Républicaine.

Reservations on

harmoniedesoissons@gmail.com

L’événement Concert du centenaire avec la Musique de la Garde Républicaine Soissons a été mis à jour le 2026-04-19 par OT du Soissonnais-Valois