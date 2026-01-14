CALOGERO

7, rue Jean de Dormans Soissons Aisne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 20:00:00

fin : 2026-05-06 21:30:00

Date(s) :

2026-05-06

Quinze ans après, Calogero retrouvera les théâtres dès septembre 2025 pour une tournée évènement de plus de 150 dates.

Après avoir sillonné les Zéniths et Arenas, il revient sur scène dans des lieux plus intimistes pour offrir un résumé de son parcours en concert, avec une sélection de morceaux choisis issus de son répertoire et présentés dans des versions inédites.

7, rue Jean de Dormans Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 76 77 70 lemail@ville-soissons.fr

English :

Fifteen years on, Calogero returns to theaters in September 2025 for an event tour of over 150 dates.

After having toured the Zeniths and Arenas, he returns to more intimate venues to offer a summary of his concert career, with a selection of chosen songs from his repertoire, presented in previously unreleased versions.

L’événement CALOGERO Soissons a été mis à jour le 2026-01-14 par CA GrandSoissons