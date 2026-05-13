Exposition « Contenir tout l’univers », Jean-Christophe Norman, Musée de l’Arsenal Saint-Jean Soissons, Soissons

Exposition « Contenir tout l’univers », Jean-Christophe Norman Samedi 23 mai, 18h00 Musée de l’Arsenal Saint-Jean Soissons Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Visite libre de l’exposition « Contenir tout l’univers » autour de l’artiste Jean-Christophe Norman.

En partenariat avec le Frac Picardie Hauts-de-France et la Galerie C, Paris et Neuchâtel (Suisse), dans le cadre du Printemps du dessin 2026

La démarche artistique de Jean-Christophe Norman, dans ses multiples expressions, explore les questions de temps, d’espace et de corps, à travers la pratique de l’écriture.

Il dessine le temps dans une chorégraphie de gestes d’écriture singuliers et complémentaires, qui réclame un total investissement physique et psychologique. Ses territoires d’écriture sont multiples, n’hésitant pas à arpenter durant des heures de nombreuses villes en France et à l’étranger, recopiant à la craie en une ligne continue des textes issus de romans de voyage, composant avec la verticalité des cimaises des musées et diverses institutions pour mettre en espace ses différents corpus.

Les gestes à l’oeuvre chez Jean-Christophe Norman sont éperdument une affaire de corps, en ce sens qu’il s’agit d’incarner le monde, par la marche, le dessin. Ses mains travaillent, ses mains touchent, recouvrent, recopient, disent des choses qui échappent aux mots.

Plasticien, il s’exprime également avec la peinture, la photographie et la vidéo, usant des techniques du recouvrement et du transfert. Il donne ainsi au texte une autre dimension que celle du verbe et met en image le récit d’oeuvres littéraires qui ont été pour lui d’un précieux secours.

L’exposition du musée de l’Arsenal, site emblématique de l’histoire militaire de Soissons, couvert de graffitis et d’anciens enduits, eux-mêmes recouverts ou découverts au gré des expositions, permet d’aborder toutes les facettes de l’oeuvre de Jean-Christophe Norman, grâce aux prêts du Frac Picardie et de l’atelier de l’artiste.

Des activités ludiques vous seront proposées au sein de l’exposition: charades, devinettes, jeux de piste autour des oeuvres.

Musée de l’Arsenal Saint-Jean Soissons 11 rue Saint-Jean 02200 SOISSONS Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France 0323599120 L’Arsenal Saint-Jean, musée d’art contemporain et espace d’expositions temporaires, oeuvre à la promotion de la création contemporaine depuis 1995, date de son ouverture au public. Inscrit à ce titre dans le paysage muséal départemental et régional, cet établissement incarne le visage contemporain des musées de Soissons. Avec près de 400 oeuvres inventoriées, Soissons possède l’un des principaux fonds d’art contemporain de la Région des Hauts-de-France et développe de nombreux projets d’expositions avec le

FRAC Picardie.

Visite libre de l’exposition « Contenir tout l’univers » autour de l’artiste Jean-Christophe Norman.

©adagp