Spectacle Feu la mère de madame Compagnie ACALY Soissons

Soissons

Spectacle Feu la mère de madame Compagnie ACALY

64 Avenue de Paris Soissons Aisne

Tarif : 10 – 10 – 33 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:30:00

fin : 2026-07-18 22:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Compagnie ACALY Feu la mère de madame de Georges Feydeau

Venez découvrir une comédie où une simple nuit tourne rapidement à la catastrophe hilarante. Tout commence par un retour tardif, une dispute conjugale, puis une annonce inattendue qui déclenche une succession de quiproquos et de situations absurdes. Les personnages s’emballent dans un rythme effréné, typique de l’univers de Feydeau, où tout s’enchaîne et dérape avec une précision comique redoutable.

Venez assister à une pièce où malentendus, agitation et scènes de ménage s’entremêlent jusqu’à perdre totalement le contrôle… pour le plus grand plaisir des spectateurs.

Du 22 mai au 18 juillet

Dîner à 19h, spectacle à 20h30

Relâche les 19, 20, 26 et 27 juin

Réservations 03.23.53.54.42 www.theatresaintmedard.com 64 Avenue de Paris à Soissons

Compagnie ACALY Feu la mère de madame de Georges Feydeau

Venez découvrir une comédie où une simple nuit tourne rapidement à la catastrophe hilarante. Tout commence par un retour tardif, une dispute conjugale, puis une annonce inattendue qui déclenche une succession de quiproquos et de situations absurdes. Les personnages s’emballent dans un rythme effréné, typique de l’univers de Feydeau, où tout s’enchaîne et dérape avec une précision comique redoutable.

Venez assister à une pièce où malentendus, agitation et scènes de ménage s’entremêlent jusqu’à perdre totalement le contrôle… pour le plus grand plaisir des spectateurs.

Du 22 mai au 18 juillet

Dîner à 19h, spectacle à 20h30

Relâche les 19, 20, 26 et 27 juin

Réservations 03.23.53.54.42 www.theatresaintmedard.com 64 Avenue de Paris à Soissons .

64 Avenue de Paris Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 53 54 42 acaly@theatresaintmedard.com

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English :

Compagnie ACALY ? Feu la mère de madame by Georges Feydeau

Come and discover a comedy where a simple night quickly turns into a hilarious catastrophe. It all starts with a late return, a marital dispute, then an unexpected announcement that triggers a succession of misunderstandings and absurd situations. The characters get carried away in a frenetic rhythm, typical of Feydeau?s universe, where one thing leads to another and everything goes haywire with frightening comic precision.

Join us for a play in which misunderstandings, turmoil and domestic scenes intertwine to the point of total loss of control? to the delight of the audience.

May 22 to July 18

Dinner at 7pm, show at 8:30pm

No performances June 19, 20, 26 and 27

Reservations: 03.23.53.54.42 ? www.theatresaintmedard.com 64 Avenue de Paris à Soissons

L’événement Spectacle Feu la mère de madame Compagnie ACALY Soissons a été mis à jour le 2026-05-05 par CA GrandSoissons