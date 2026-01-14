LE MAIL COMEDY CLUB

7, rue Jean de Dormans Soissons Aisne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:00:00

fin : 2026-05-22 21:30:00

Date(s) :

2026-05-22

Le Mail Comedy Club présente son plateau d’humour !

Laissez-vous emporter par une soirée de rires avec la troupe LE GRAM, le collectif d’humoristes de la région Grand Est. Le GRAM c’est une vingtaine de talents locaux qui se produisent sur scène pour vous offrir un spectacle vivant, percutant et résolument original.

Chaque plateau est une nouvelle aventure, chaque sketch une surprise ! Découvrez la richesse et la diversité de la scène comique de notre région dans une ambiance conviviale et décontractée. Ne manquez pas cette belle occasion de vous détendre et de partager un moment de bonne humeur !

7, rue Jean de Dormans Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 76 77 70 lemail@ville-soissons.fr

English :

The Mail Comedy Club presents its comedy line-up!

Let yourself be swept away by an evening of laughter with the LE GRAM troupe, the Grand Est region?s collective of comedians. Le GRAM is a group of some twenty local talents who perform on stage to offer you a lively, punchy and resolutely original show.

Every set is a new adventure, every sketch a surprise! Discover the richness and diversity of our region’s comedy scene in a friendly, relaxed atmosphere. Don’t miss this great opportunity to relax and share a moment of good humor!

L’événement LE MAIL COMEDY CLUB Soissons a été mis à jour le 2026-01-14 par CA GrandSoissons