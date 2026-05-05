Visite libre à votre rythme du musée, Musée d’art et d’histoire Saint-Léger, Soissons

Visite libre à votre rythme du musée Samedi 23 mai, 18h00 Musée d’art et d’histoire Saint-Léger Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

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Visite libre à votre rythme

– découverte des nouvelles salles consacrées aux collections beaux-arts

– découverte des parties monumentales de l’ancien site abbatial (choeur de l’abbatial, cloître, crypte, salle capitulaire).

Musée d’art et d’histoire Saint-Léger 2 Rue de la Congrégation, 02200 Soissons, France Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France 0323933050 https://www.ville-soissons.fr/loisirs-culture-sport/les-musees-de-soissons-514.html Archéologie de la vallée de l’Aisne. Documents d’histoire locale. Peintures des écoles du Nord, italienne et française.

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