Visite libre à votre rythme du musée, Musée d’art et d’histoire Saint-Léger, Soissons
Visite libre à votre rythme du musée, Musée d’art et d’histoire Saint-Léger, Soissons samedi 23 mai 2026.
Visite libre à votre rythme du musée Samedi 23 mai, 18h00 Musée d’art et d’histoire Saint-Léger Aisne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00
© museemunicipalsoissons
Visite libre à votre rythme
– découverte des nouvelles salles consacrées aux collections beaux-arts
– découverte des parties monumentales de l’ancien site abbatial (choeur de l’abbatial, cloître, crypte, salle capitulaire).
Musée d’art et d’histoire Saint-Léger 2 Rue de la Congrégation, 02200 Soissons, France Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France 0323933050 https://www.ville-soissons.fr/loisirs-culture-sport/les-musees-de-soissons-514.html Archéologie de la vallée de l’Aisne. Documents d’histoire locale. Peintures des écoles du Nord, italienne et française.
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