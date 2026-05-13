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Espace de création libre, Musée d’art et d’histoire Saint-Léger, Soissons

Espace de création libre, Musée d’art et d’histoire Saint-Léger, Soissons

Espace de création libre, Musée d’art et d’histoire Saint-Léger, Soissons samedi 23 mai 2026.

Lieu : Musée d'art et d'histoire Saint-Léger

Adresse : 2 Rue de la Congrégation, 02200 Soissons, France

Ville : 02200 Soissons

Département : Aisne

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Espace de création libre Samedi 23 mai, 18h00 Musée d’art et d’histoire Saint-Léger Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Salle capitulaire et Cloître Saint-Léger
Espace mis à disposition de création libre: papier, dessin, pastel, aquarelle, peinture…
Vous aurez également la possibilité de réaliser leur nature morte, un portrait.
Venez exprimer votre créativité !

Musée d’art et d’histoire Saint-Léger 2 Rue de la Congrégation, 02200 Soissons, France Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France 0323933050 https://www.ville-soissons.fr/loisirs-culture-sport/les-musees-de-soissons-514.html Archéologie de la vallée de l’Aisne. Documents d’histoire locale. Peintures des écoles du Nord, italienne et française.
Salle capitulaire et Cloître Saint-Léger

©museesoissons

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