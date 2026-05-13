Exposition temporaire des travaux scolaires 2025-2026, Musée d’art et d’histoire Saint-Léger, Soissons

Exposition temporaire des travaux scolaires 2025-2026 Samedi 23 mai, 18h00 Musée d’art et d’histoire Saint-Léger Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Ancienne église abbatiale Saint-Léger

Exposition temporaire des travaux scolaires réalisés par les élèves soissonnais ayant participé aux « Défis culturels » lors de l’année scolaire 2025-2026.

Dans le cadre du dispositif Cités Éducatives, les musées développent des actions dans les écoles afin de sensibiliser les élèves à la culture et d’encourager leur ouverture d’esprit.

18h15-18h45: Présentation des défis culturels par les élèves ayant participé à cette action.

Musée d’art et d’histoire Saint-Léger 2 Rue de la Congrégation, 02200 Soissons, France Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France 0323933050 https://www.ville-soissons.fr/loisirs-culture-sport/les-musees-de-soissons-514.html Archéologie de la vallée de l’Aisne. Documents d’histoire locale. Peintures des écoles du Nord, italienne et française.

Ancienne église abbatiale Saint-Léger

©museesoissons