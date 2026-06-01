Conférence balade : « Soissons romaine, les preuves ! 10 ans d’archéologie dans le quartier Saint-Crépin », Centre social de Saint-Crépin, Soissons

Conférence balade : « Soissons romaine, les preuves !

10 ans d’archéologie dans le quartier Saint-Crépin » Samedi 13 juin, 14h00 Centre social de Saint-Crépin Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T16:30:00+02:00

Anthony Lefebvre (Service archéologique du Département de l’Aisne), Sabine Groetembril, (Centre d’étude des peintures murales romaines de Soissons) et Richard Fronty (Inrap) nous font revivre Soissons au temps des Romains ! Après une présentation en salle des récentes découvertes, départ à 15h30 pour une balade archéologique dans le quartier Saint-Crépin en leur compagnie.

Centre social de Saint-Crépin 10 boulevard Jean Mermoz, 02200 Soissons Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France 03 23 76 45 05 [{« type »: « phone », « value »: « 03 23 93 30 56 »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 23 76 45 05 »}]

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©Service archéologique du Département de l’Aisne