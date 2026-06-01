Visite guidée : Soissons romaine, les preuves !, Centre Social Saint-Crépin de Soissons, Soissons

Visite guidée : Soissons romaine, les preuves ! Samedi 13 juin, 14h00 Centre Social Saint-Crépin de Soissons Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Anthony Lefebvre ( Service archéologique du Département de l’Aisne ), Sabine Groetembril ( Centre d’étude des peintures murales romaines de Soisosns) et Richard Fronty ( Inrap) nous font revivre Soissons au temps des romains !

Après une présentation en salle des récentes découvertes, départ à 15h30 pour une balade archéologqiue dans le quartier Saint-Crépin en leur compagnie.

Renseignements et réservations au CIAP 03 23 93 30 56 ou au centre social Saint-Crépin au 03 23 76 45 05 / Gratuit

Centre Social Saint-Crépin de Soissons 10, Boulevard Jean Mermoz 02200 SOISSONS Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France

Anthony Lefebvre ( Service archéologique du Département de l’Aisne ), Sabine Groetembril ( Centre d’étude des peintures murales romaines de Soisosns) et Richard Fronty ( Inrap) nous font revivre au !…

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