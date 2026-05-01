Soissons

Portes Ouvertes

13 Avenue de Reims Soissons Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-05-30 12:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Le Collège Lycée Saint-Vincent de Paul vous accueille lors de ses portes ouvertes découvrez les formations proposées, visitez l’établissement et obtenez toutes les informations sur les inscriptions et les démarches administratives.

Le Collège Lycée Saint-Vincent de Paul vous accueille lors de ses portes ouvertes découvrez les formations proposées, visitez l’établissement et obtenez toutes les informations sur les inscriptions et les démarches administratives. .

13 Avenue de Reims Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 96 30 stephane.tardivel@ac-amiens.fr

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English :

Collège Lycée Saint-Vincent de Paul welcomes you to its open house: find out about the courses on offer, visit the school and get all the information you need about enrolment and administrative procedures.

L’événement Portes Ouvertes Soissons a été mis à jour le 2026-05-22 par OT du Soissonnais-Valois