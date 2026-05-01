Portes Ouvertes Soissons
Portes Ouvertes Soissons samedi 30 mai 2026.
Soissons
Portes Ouvertes
13 Avenue de Reims Soissons Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-30 12:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Le Collège Lycée Saint-Vincent de Paul vous accueille lors de ses portes ouvertes découvrez les formations proposées, visitez l’établissement et obtenez toutes les informations sur les inscriptions et les démarches administratives.
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13 Avenue de Reims Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 96 30 stephane.tardivel@ac-amiens.fr
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English :
Collège Lycée Saint-Vincent de Paul welcomes you to its open house: find out about the courses on offer, visit the school and get all the information you need about enrolment and administrative procedures.
L’événement Portes Ouvertes Soissons a été mis à jour le 2026-05-22 par OT du Soissonnais-Valois
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