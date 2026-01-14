JEUNE SYMPHONIE DE L’AISNE Soissons

JEUNE SYMPHONIE DE L’AISNE

Parc Gouraud, 9, allée Claude Debussy Soissons Aisne

2026-07-11 20:00:00

2026-07-11 21:30:00

2026-07-11

Une apothéose symphonique pour cette large formation orchestrale, offrant aux élèves des conservatoires de l’Aisne et de la région le privilège de pratiquer le grand répertoire, aux côtés de certains de leurs professeurs et de musiciens des Siècles.

Un programme contrasté au cœur de la décennie 1930, entre le lumineux concerto de Poulenc et la tension émotionnelle de l’éclatante 5è Symphonie de Chostakovitch, à visée populaire.

Parc Gouraud, 9, allée Claude Debussy Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France

English :

A symphonic apotheosis for this large orchestral group, offering students from conservatories in Aisne and the surrounding region the privilege of practicing the great repertoire, alongside some of their teachers and musicians from Les Siècles.

A contrasting program in the heart of the 1930s, between Poulenc?s luminous concerto and the emotional tension of Shostakovich?s dazzling, popular 5th Symphony.

