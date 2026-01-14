LES CRAMPONS

7, rue Jean de Dormans Soissons Aisne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29 21:30:00

Date(s) :

2026-05-29

Dans un club de football de Ligue 2, aux portes de la Ligue, des rumeurs circulent sur l’homosexualité de Makaio, joueur doué et très prometteur. Face à la violence des réactions de ses coéquipiers suite à ces rumeurs, Makaio a quitté le club et a disparu. Son frère Kéon, qui joue dans le même club que lui, après avoir largement participé à ces réactions violentes, va commencer à s’inquiéter pour son frère. D’autant qu’un jour leur coach avait craché avec mépris j’avais besoin de tout sauf d’un putain de Justin ! . Convaincu que Justin Bieber et Justin Timberlake n’avaient rien à voir dans l’histoire, Kéon et ses coéquipiers se sont mis à faire des recherches. Ils ont découvert l’histoire de Justin Fashanu ce footballeur britannique majeur, d’origine nigériane, premier de l’histoire à faire son coming out en activité et ayant payé ce coming out de son suicide en 1998. Suite à cette découverte, tout change pour Kéon le rapprochement entre Justin Fashanu et son frère est aisé.

7, rue Jean de Dormans Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 76 77 70 lemail@agglo-soissonnais.fr

English :

At a League 2 soccer club on the brink of the League, rumors are circulating that Makaio, a gifted and promising player, is gay. Faced with the violent reactions of his team-mates to these rumors, Makaio left the club and disappeared. His brother Keon, who plays for the same club as Makaio and has played a large part in the violent reactions, begins to worry about his brother. All the more so as their coach had once contemptuously spat out, I needed everything but fucking Justin! Convinced that Justin Bieber and Justin Timberlake had nothing to do with the story, Kéon and his teammates set about researching. They discovered the story of Justin Fashanu, a major British footballer of Nigerian origin who was the first in history to come out of the closet in active football, and who paid for his coming out by committing suicide in 1998. Following this discovery, everything changes for Kéon: Justin Fashanu and his brother can easily get closer.

