NUIT EUROPEENNE DES MUSEES 2026 à Soissons Soissons
NUIT EUROPEENNE DES MUSEES 2026 à Soissons Soissons samedi 23 mai 2026.
Soissons
NUIT EUROPEENNE DES MUSEES 2026 à Soissons
2 Rue de la Congrégation Soissons Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 23:00:00
Date(s) :
2026-05-23
A l’occasion de la Nuit Européenne des Musées 2026, les musées de Soissons vous accueillent de 18h à 23h.
Programme:
Au musée d’art et d’histoire Saint-Léger
> Découverte libre des salles d’art et d’histoire, 1200-1945
> Découverte libre des parties monumentales de l’ancien site abbatial
(Chœur de l’abbatiale, cloître, crypte, salle capitulaire) et des collections lapidaires
> Exposition temporaire des travaux scolaires réalisés par les élèves soissonnais ayant participé aux Défis culturels lors de l’année scolaire 2025-2026.
Dans le cadre du dispositif Cités Éducatives, les musées développent des actions dans les écoles afin de sensibiliser les élèves à la culture et d’encourager leur ouverture d’esprit
> Diffusion des films des élèves ayant participé au concours Musée [Em]portables lors de l’année scolaire 2025-2026
Il s’agit d’un concours national porté par le ministère de la culture permettant à des adolescents et jeunes adultes de mettre en valeur un musée de leur choix par un court-métrage de 2 minutes maximum filmé avec leur téléphone portable
> Espace mis à disposition de création libre sur papier.
Les visiteurs auront la possibilité de réaliser leur nature morte ou un portrait.
Au musée de l’Arsenal Saint-Jean
A partir de 18h
> Visite libre de l’exposition Contenir tout l’univers autour de l’artiste Jean-Christophe Norman
> Activités ludiques en continu accompagnées par une guide conférencière charades, devinettes et jeux de pistes autour des œuvres présentées dans l’exposition
Gratuit
renseignements au 03 23 59 91 20
A l’occasion de la Nuit Européenne des Musées 2026, les musées de Soissons vous accueillent de 18h à 23h.
Programme:
Au musée d’art et d’histoire Saint-Léger
> Découverte libre des salles d’art et d’histoire, 1200-1945
> Découverte libre des parties monumentales de l’ancien site abbatial
(Chœur de l’abbatiale, cloître, crypte, salle capitulaire) et des collections lapidaires
> Exposition temporaire des travaux scolaires réalisés par les élèves soissonnais ayant participé aux Défis culturels lors de l’année scolaire 2025-2026.
Dans le cadre du dispositif Cités Éducatives, les musées développent des actions dans les écoles afin de sensibiliser les élèves à la culture et d’encourager leur ouverture d’esprit
> Diffusion des films des élèves ayant participé au concours Musée [Em]portables lors de l’année scolaire 2025-2026
Il s’agit d’un concours national porté par le ministère de la culture permettant à des adolescents et jeunes adultes de mettre en valeur un musée de leur choix par un court-métrage de 2 minutes maximum filmé avec leur téléphone portable
> Espace mis à disposition de création libre sur papier.
Les visiteurs auront la possibilité de réaliser leur nature morte ou un portrait.
Au musée de l’Arsenal Saint-Jean
A partir de 18h
> Visite libre de l’exposition Contenir tout l’univers autour de l’artiste Jean-Christophe Norman
> Activités ludiques en continu accompagnées par une guide conférencière charades, devinettes et jeux de pistes autour des œuvres présentées dans l’exposition
Gratuit
renseignements au 03 23 59 91 20 .
2 Rue de la Congrégation Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 91 20 musee@ville-soissons.fr
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English :
For European Museum Night 2026, the museums of Soissons welcome you from 6pm to 11pm.
The program:
Musée d?art et d?histoire Saint-Léger
> Free discovery of the art and history rooms, 1200-1945
> Free discovery of the monumental parts of the former abbey site
(abbey choir, cloister, crypt, chapter house) and lapidary collections
> Temporary exhibition of school work produced by local students who took part in the Cultural Challenges program during the 2025-2026 school year.
As part of the Cités Éducatives program, the museums develop activities in schools to raise awareness of culture and encourage open-mindedness among pupils
> Screening of films by students who took part in the Musée [Em]portables competition in the 2025-2026 school year
This is a nationwide competition run by the French Ministry of Culture, enabling teenagers and young adults to showcase a museum of their choice in a short film of no more than 2 minutes, shot with their cell phone
> A space for free creation on paper.
Visitors can create their own still life or portrait.
At the Musée de l’Arsenal Saint-Jean
From 6pm
> Free admission to the Contenir tout l?univers exhibition featuring artist Jean-Christophe Norman
> Continuous fun activities accompanied by a tour guide: charades, riddles and treasure hunts based on the works presented in the exhibition
Free
information: 03 23 59 91 20
L’événement NUIT EUROPEENNE DES MUSEES 2026 à Soissons Soissons a été mis à jour le 2026-05-11 par CA GrandSoissons
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- Exposition « Contenir tout l’univers », Jean-Christophe Norman, Musée de l’Arsenal Saint-Jean Soissons, Soissons 23 mai 2026
- Concours Musée(emportable) : diffusion des films des élèves ayant participés au concours national 2025-2026., Musée d’art et d’histoire Saint-Léger, Soissons 23 mai 2026