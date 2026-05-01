NUIT EUROPEENNE DES MUSEES 2026 à Soissons Soissons

Soissons

NUIT EUROPEENNE DES MUSEES 2026 à Soissons

2 Rue de la Congrégation Soissons Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

A l’occasion de la Nuit Européenne des Musées 2026, les musées de Soissons vous accueillent de 18h à 23h.

Programme:

Au musée d’art et d’histoire Saint-Léger

> Découverte libre des salles d’art et d’histoire, 1200-1945

> Découverte libre des parties monumentales de l’ancien site abbatial

(Chœur de l’abbatiale, cloître, crypte, salle capitulaire) et des collections lapidaires

> Exposition temporaire des travaux scolaires réalisés par les élèves soissonnais ayant participé aux Défis culturels lors de l’année scolaire 2025-2026.

Dans le cadre du dispositif Cités Éducatives, les musées développent des actions dans les écoles afin de sensibiliser les élèves à la culture et d’encourager leur ouverture d’esprit

> Diffusion des films des élèves ayant participé au concours Musée [Em]portables lors de l’année scolaire 2025-2026

Il s’agit d’un concours national porté par le ministère de la culture permettant à des adolescents et jeunes adultes de mettre en valeur un musée de leur choix par un court-métrage de 2 minutes maximum filmé avec leur téléphone portable

> Espace mis à disposition de création libre sur papier.

Les visiteurs auront la possibilité de réaliser leur nature morte ou un portrait.

Au musée de l’Arsenal Saint-Jean

A partir de 18h

> Visite libre de l’exposition Contenir tout l’univers autour de l’artiste Jean-Christophe Norman

> Activités ludiques en continu accompagnées par une guide conférencière charades, devinettes et jeux de pistes autour des œuvres présentées dans l’exposition

Gratuit

renseignements au 03 23 59 91 20

A l’occasion de la Nuit Européenne des Musées 2026, les musées de Soissons vous accueillent de 18h à 23h.

Programme:

Au musée d’art et d’histoire Saint-Léger

> Découverte libre des salles d’art et d’histoire, 1200-1945

> Découverte libre des parties monumentales de l’ancien site abbatial

(Chœur de l’abbatiale, cloître, crypte, salle capitulaire) et des collections lapidaires

> Exposition temporaire des travaux scolaires réalisés par les élèves soissonnais ayant participé aux Défis culturels lors de l’année scolaire 2025-2026.

Dans le cadre du dispositif Cités Éducatives, les musées développent des actions dans les écoles afin de sensibiliser les élèves à la culture et d’encourager leur ouverture d’esprit

> Diffusion des films des élèves ayant participé au concours Musée [Em]portables lors de l’année scolaire 2025-2026

Il s’agit d’un concours national porté par le ministère de la culture permettant à des adolescents et jeunes adultes de mettre en valeur un musée de leur choix par un court-métrage de 2 minutes maximum filmé avec leur téléphone portable

> Espace mis à disposition de création libre sur papier.

Les visiteurs auront la possibilité de réaliser leur nature morte ou un portrait.

Au musée de l’Arsenal Saint-Jean

A partir de 18h

> Visite libre de l’exposition Contenir tout l’univers autour de l’artiste Jean-Christophe Norman

> Activités ludiques en continu accompagnées par une guide conférencière charades, devinettes et jeux de pistes autour des œuvres présentées dans l’exposition

Gratuit

renseignements au 03 23 59 91 20 .

2 Rue de la Congrégation Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 91 20 musee@ville-soissons.fr

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English :

For European Museum Night 2026, the museums of Soissons welcome you from 6pm to 11pm.

The program:

Musée d?art et d?histoire Saint-Léger

> Free discovery of the art and history rooms, 1200-1945

> Free discovery of the monumental parts of the former abbey site

(abbey choir, cloister, crypt, chapter house) and lapidary collections

> Temporary exhibition of school work produced by local students who took part in the Cultural Challenges program during the 2025-2026 school year.

As part of the Cités Éducatives program, the museums develop activities in schools to raise awareness of culture and encourage open-mindedness among pupils

> Screening of films by students who took part in the Musée [Em]portables competition in the 2025-2026 school year

This is a nationwide competition run by the French Ministry of Culture, enabling teenagers and young adults to showcase a museum of their choice in a short film of no more than 2 minutes, shot with their cell phone

> A space for free creation on paper.

Visitors can create their own still life or portrait.

At the Musée de l’Arsenal Saint-Jean

From 6pm

> Free admission to the Contenir tout l?univers exhibition featuring artist Jean-Christophe Norman

> Continuous fun activities accompanied by a tour guide: charades, riddles and treasure hunts based on the works presented in the exhibition

Free

information: 03 23 59 91 20

L’événement NUIT EUROPEENNE DES MUSEES 2026 à Soissons Soissons a été mis à jour le 2026-05-11 par CA GrandSoissons