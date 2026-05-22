Soissons

LES JEUDIS DE LA SAINT JEAN Les colporteurs de rêve

Boulevard Jeanne d’Arc Soissons Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 20:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

La compagnie Les colporteurs de rêves nait en 2004 de la rencontre de trois artistes, comédiens, musiciens et circassiens. Fascinés par les arts de rue, les trois colporteurs aiment partager, rassembler, faire rêver pour espérer…

Très vite, le public répond présent, et depuis bientôt 20 ans, ils sillonnent les scènes de France et d’ailleurs, toujours prêts à déballer leurs représentations festives et explosives.

La compagnie Les colporteurs de rêves nait en 2004 de la rencontre de trois artistes, comédiens, musiciens et circassiens. Fascinés par les arts de rue, les trois colporteurs aiment partager, rassembler, faire rêver pour espérer…

Très vite, le public répond présent, et depuis bientôt 20 ans, ils sillonnent les scènes de France et d’ailleurs, toujours prêts à déballer leurs représentations festives et explosives. .

Boulevard Jeanne d’Arc Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 023767770 lemail@ville-soissons.fr

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English :

Les colporteurs de rêves was born in 2004 from the meeting of three artists, comedians, musicians and circus performers. Fascinated by the street arts, the three peddlers like to share, bring people together, make them dream and hope…

The audience quickly responded, and for nearly 20 years they have been touring the stages of France and beyond, always ready to unpack their festive and explosive performances.

L’événement LES JEUDIS DE LA SAINT JEAN Les colporteurs de rêve Soissons a été mis à jour le 2026-05-18 par OT du Soissonnais-Valois