Visite et balade en musique, souvenirs de Saint-Waast et Bibliobus Soissons

Soissons

Visite et balade en musique, souvenirs de Saint-Waast et Bibliobus

10 Place d’Alsace Lorraine Soissons Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 14:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Rendez-vous sur la place Alsace-Lorraine pour s’enrichir de la mémoire vivante du quartier, grâce aux témoignages de leurs habitants. Sylvie Mignolet-Pommerolle, enfant de Saint-Waast, animera cette rencontre grâce aux souvenirs qu’elle a consigné dans un livre paru l’an passé. Venez partager vos souvenirs avec elle ! Musicienne quelques notes accompagneront ses récits !

Le bibliobus de la bibliothèque municipale vous invite à savourer un moment de lecture en compagnie d’Amélie. Laissez vous guider par nos médiatrices pour porter un nouveau regard sur la commune !

Renseignements 03 23 93 30 56 patrimoine@ville-soissons.fr

Rendez-vous sur la place Alsace-Lorraine pour s’enrichir de la mémoire vivante du quartier, grâce aux témoignages de leurs habitants. Sylvie Mignolet-Pommerolle, enfant de Saint-Waast, animera cette rencontre grâce aux souvenirs qu’elle a consigné dans un livre paru l’an passé. Venez partager vos souvenirs avec elle ! Musicienne quelques notes accompagneront ses récits !

Le bibliobus de la bibliothèque municipale vous invite à savourer un moment de lecture en compagnie d’Amélie. Laissez vous guider par nos médiatrices pour porter un nouveau regard sur la commune !

Renseignements 03 23 93 30 56 patrimoine@ville-soissons.fr .

10 Place d’Alsace Lorraine Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 93 30 56 patrimoine@ville-soissons.fr

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English :

Join us at Place Alsace-Lorraine to learn more about the neighborhood’s living history through the stories of its residents. Sylvie Mignolet-Pommerolle, a native of Saint-Waast, will lead this gathering, drawing on the memories she recorded in a book published last year. Come share your memories with her! As a musician, she’ll accompany her stories with a few notes!

The municipal library’s bookmobile invites you to enjoy some reading time with Amélie. Let our librarians guide you to see the town in a new light!

For more information: 03 23 93 30 56 patrimoine@ville-soissons.fr

L’événement Visite et balade en musique, souvenirs de Saint-Waast et Bibliobus Soissons a été mis à jour le 2026-06-22 par Agence Aisne Tourisme