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Visite et balade en musique, souvenirs de Saint-Waast et Bibliobus Soissons

Visite et balade en musique, souvenirs de Saint-Waast et Bibliobus Soissons vendredi 10 juillet 2026.

Adresse
10 Place d'Alsace Lorraine
Ville
02200 Soissons
Département
Aisne
Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Tarif
0 0 Gratuit

Soissons

Visite et balade en musique, souvenirs de Saint-Waast et Bibliobus

10 Place d’Alsace Lorraine Soissons Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 14:30:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Rendez-vous sur la place Alsace-Lorraine pour s’enrichir de la mémoire vivante du quartier, grâce aux témoignages de leurs habitants. Sylvie Mignolet-Pommerolle, enfant de Saint-Waast, animera cette rencontre grâce aux souvenirs qu’elle a consigné dans un livre paru l’an passé. Venez partager vos souvenirs avec elle ! Musicienne quelques notes accompagneront ses récits !
Le bibliobus de la bibliothèque municipale vous invite à savourer un moment de lecture en compagnie d’Amélie. Laissez vous guider par nos médiatrices pour porter un nouveau regard sur la commune !
Renseignements 03 23 93 30 56 patrimoine@ville-soissons.fr
Rendez-vous sur la place Alsace-Lorraine pour s’enrichir de la mémoire vivante du quartier, grâce aux témoignages de leurs habitants. Sylvie Mignolet-Pommerolle, enfant de Saint-Waast, animera cette rencontre grâce aux souvenirs qu’elle a consigné dans un livre paru l’an passé. Venez partager vos souvenirs avec elle ! Musicienne quelques notes accompagneront ses récits !
Le bibliobus de la bibliothèque municipale vous invite à savourer un moment de lecture en compagnie d’Amélie. Laissez vous guider par nos médiatrices pour porter un nouveau regard sur la commune !
Renseignements 03 23 93 30 56 patrimoine@ville-soissons.fr   .

10 Place d’Alsace Lorraine Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 93 30 56  patrimoine@ville-soissons.fr

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English :

Join us at Place Alsace-Lorraine to learn more about the neighborhood’s living history through the stories of its residents. Sylvie Mignolet-Pommerolle, a native of Saint-Waast, will lead this gathering, drawing on the memories she recorded in a book published last year. Come share your memories with her! As a musician, she’ll accompany her stories with a few notes!
The municipal library’s bookmobile invites you to enjoy some reading time with Amélie. Let our librarians guide you to see the town in a new light!
For more information: 03 23 93 30 56 patrimoine@ville-soissons.fr

L’événement Visite et balade en musique, souvenirs de Saint-Waast et Bibliobus Soissons a été mis à jour le 2026-06-22 par Agence Aisne Tourisme

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