Concert de musique classique CAMUSETTE CONSORT Soissons
Concert de musique classique CAMUSETTE CONSORT Soissons vendredi 17 juillet 2026.
Soissons
Concert de musique classique CAMUSETTE CONSORT
9 Rue de Panleu Soissons Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17 20:00:00
Date(s) :
2026-07-17
L’ensemble CAMUSETTE CONSORT des Pays-Bas sera de retour pour nous offrir un concert de musique de la Renaissance et Moyen-Age sur le thème de l’Amour. Les 9 musiciens polyvalents alternent le chant et le jeu des instruments à cordes.
17 juillet à Soissons dans la chapelle Saint Charles, 19h
18 juillet à Bucy-le-Long dans la chapelle Sainte Marguerite, 17h
L’ensemble CAMUSETTE CONSORT des Pays-Bas sera de retour pour nous offrir un concert de musique de la Renaissance et Moyen-Age sur le thème de l’Amour. Les 9 musiciens polyvalents alternent le chant et le jeu des instruments à cordes.
17 juillet à Soissons dans la chapelle Saint Charles, 19h
18 juillet à Bucy-le-Long dans la chapelle Sainte Marguerite, 17h .
9 Rue de Panleu Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 6 38 63 44 08 i.kleijnjan@orange.fr
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English :
The CAMUSETTE CONSORT ensemble from the Netherlands returns for a concert of Renaissance and medieval music on the theme of Love. The 9 versatile musicians alternate singing and playing string instruments.
july 17, Soissons, Chapelle Saint Charles, 7pm
july 18 in Bucy-le-Long in the Sainte Marguerite chapel, 5pm
L’événement Concert de musique classique CAMUSETTE CONSORT Soissons a été mis à jour le 2026-05-11 par OT du Soissonnais-Valois
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