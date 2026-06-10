CHRONOS SPECTACLE DE DANSE Soissons

Soissons

CHRONOS SPECTACLE DE DANSE

Lycée des métiers Soissons Aisne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 21:00:00

fin : 2026-07-04 00:00:00

Date(s) :

2026-07-04

CHRONOS SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE

Et si le temps devenait un spectacle ?

CHRONOS vous invite à plonger dans un univers où le mouvement, la lumière et les émotions s’entrelacent pour raconter une histoire hors du temps.

À travers une expérience scientifique extraordinaire et une mystérieuse machine à remonter le temps, le public embarquera pour un voyage fascinant à travers les grandes époques de notre histoire du Moyen Âge à la Révolution française, puis à la ruée vers l’or du XIXe siècle. Le voyage se poursuivra avec l’élégance des Années folles et des pin-up, avant de revivre les premiers pas de l’Homme sur la Lune, l’énergie des années 70, l’ambiance des années 90, pour finalement explorer l’univers des nouvelles technologies et s’ouvrir sur le futur.

Une création originale imaginée par l’équipe de Ds Cie et portée par nos danseurs.

Une expérience visuelle et sonore unique.

Cette année, deux façons de vivre l’aventure CHRONOS seront proposées

CHRONOS Découverte 16h30

Une première représentation permettant de découvrir l’univers du spectacle et de voyager à travers les différentes époques qui composent cette aventure temporelle.

CHRONOS Immersion 21h00

Une expérience encore plus spectaculaire, où la magie du voyage dans le temps prend toute son ampleur grâce à une mise en scène immersive, des effets de lumière, de la fumée, des ambiances sonores renforcées et de nombreuses surprises qui plongeront le public au cœur de l’histoire.

Ouverture de la billetterie au public le 15 juin

Les places seront disponibles en ligne uniquement via HelloAsso.

Les places sont limitées ne manquez pas l’occasion de vivre CHRONOS avec nous.

Que vous choisissiez l’expérience Découverte ou l’expérience Immersion, préparez-vous à traverser le temps comme vous ne l’avez jamais fait auparavant.

On vous attend pour traverser le temps ensemble !

CHRONOS SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE

Et si le temps devenait un spectacle ?

CHRONOS vous invite à plonger dans un univers où le mouvement, la lumière et les émotions s’entrelacent pour raconter une histoire hors du temps.

À travers une expérience scientifique extraordinaire et une mystérieuse machine à remonter le temps, le public embarquera pour un voyage fascinant à travers les grandes époques de notre histoire du Moyen Âge à la Révolution française, puis à la ruée vers l’or du XIXe siècle. Le voyage se poursuivra avec l’élégance des Années folles et des pin-up, avant de revivre les premiers pas de l’Homme sur la Lune, l’énergie des années 70, l’ambiance des années 90, pour finalement explorer l’univers des nouvelles technologies et s’ouvrir sur le futur.

Une création originale imaginée par l’équipe de Ds Cie et portée par nos danseurs.

Une expérience visuelle et sonore unique.

Cette année, deux façons de vivre l’aventure CHRONOS seront proposées

CHRONOS Découverte 16h30

Une première représentation permettant de découvrir l’univers du spectacle et de voyager à travers les différentes époques qui composent cette aventure temporelle.

CHRONOS Immersion 21h00

Une expérience encore plus spectaculaire, où la magie du voyage dans le temps prend toute son ampleur grâce à une mise en scène immersive, des effets de lumière, de la fumée, des ambiances sonores renforcées et de nombreuses surprises qui plongeront le public au cœur de l’histoire.

Ouverture de la billetterie au public le 15 juin

Les places seront disponibles en ligne uniquement via HelloAsso.

Les places sont limitées ne manquez pas l’occasion de vivre CHRONOS avec nous.

Que vous choisissiez l’expérience Découverte ou l’expérience Immersion, préparez-vous à traverser le temps comme vous ne l’avez jamais fait auparavant.

On vous attend pour traverser le temps ensemble ! .

Lycée des métiers Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 6 58 27 10 09 ds.cie@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

CHRONOS ? END-OF-YEAR SHOW

What if time became a show?

CHRONOS invites you to dive into a world where movement, light, and emotions intertwine to tell a timeless story.

Through an extraordinary scientific experiment and a mysterious time-travel machine, the audience will embark on a fascinating journey through the great eras of our history: from the Middle Ages to the French Revolution, then to the 19th-century Gold Rush. The journey will continue with the elegance of the Roaring Twenties and pin-up girls, before reliving humanity’s first steps on the Moon, the energy of the 1970s, the vibe of the ’90s, and finally exploring the world of new technologies and looking toward the future.

An original creation conceived by the Ds Cie team and brought to life by our dancers.

A unique visual and auditory experience.

This year, two ways to experience the CHRONOS adventure will be offered:

CHRONOS Discovery ? 4:30 PM

An introductory performance that allows you to discover the world of the show and travel through the different eras that make up this temporal adventure.

CHRONOS Immersion ? 9:00 PM

An even more spectacular experience, where the magic of time travel comes to life through an immersive staging, lighting effects, smoke, enhanced sound design,and numerous surprises that will plunge the audience into the heart of the story.

Ticket sales open to the public: June 15

Tickets will be available online exclusively via HelloAsso.

Seats are limited—don’t miss the chance to experience CHRONOS with us.

Whether you choose the Discovery experience or the Immersion experience, get ready to travel through time like you’ve never done before.

We look forward to traveling through time with you!

L’événement CHRONOS SPECTACLE DE DANSE Soissons a été mis à jour le 2026-06-10 par OT du Soissonnais-Valois