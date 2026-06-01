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Fête de la Musique de Soissons Soissons

Fête de la Musique de Soissons Soissons samedi 20 juin 2026.

Adresse : Place Fernand Marquigny

Ville : 02200 Soissons

Département : Aisne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Soissons

Fête de la Musique de Soissons

Place Fernand Marquigny Soissons Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 17:00:00
fin : 2026-06-21 01:00:00

Date(s) :
2026-06-20

De nombreux artistes mettront l’ambiance au cœur du centre-ville de Soissons. Dès 21h00, N’Radion fera vibrer la place Fernand Marquigny.
De nombreux artistes mettront l’ambiance au cœur du centre-ville de Soissons. Dès 21h00, N’Radion fera vibrer la place Fernand Marquigny.   .

Place Fernand Marquigny Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 023767770  lemail@ville-soissons.fr

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English :

A host of artists will be setting the mood in the heart of downtown Soissons. From 9pm, N?Radion will be rocking the Place Fernand Marquigny.

L’événement Fête de la Musique de Soissons Soissons a été mis à jour le 2026-05-28 par OT du Soissonnais-Valois

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