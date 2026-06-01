Soissons

Fête de la Musique de Soissons

Place Fernand Marquigny Soissons Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 17:00:00

fin : 2026-06-21 01:00:00

Date(s) :

2026-06-20

De nombreux artistes mettront l’ambiance au cœur du centre-ville de Soissons. Dès 21h00, N’Radion fera vibrer la place Fernand Marquigny.

De nombreux artistes mettront l’ambiance au cœur du centre-ville de Soissons. Dès 21h00, N’Radion fera vibrer la place Fernand Marquigny. .

Place Fernand Marquigny Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 023767770 lemail@ville-soissons.fr

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English :

A host of artists will be setting the mood in the heart of downtown Soissons. From 9pm, N?Radion will be rocking the Place Fernand Marquigny.

L’événement Fête de la Musique de Soissons Soissons a été mis à jour le 2026-05-28 par OT du Soissonnais-Valois