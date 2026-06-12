Soissons

Faites vos Jeux

Rue de l’Arquebuse Soissons Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 10:00:00

fin : 2026-06-17 17:00:00

Date(s) :

2026-06-17

Vous aimez jouer, vous voulez découvrir de nouveaux jeux et vous amusez en famille ou entre amis… N’hésitez plus et venez nous rejoindre Mercredi 17 juin de 10h à 17h pour une journée 100% jeux de société.

Quelque soit votre âge, seul(e) ou accompagné(e), vous trouverez votre bonheur.

Au programme, des jeux de stratégie, d’ambiance, coopératifs, solo ou en équipe pour vous faire passer un bon moment de détente et de plaisir.

Vous aimez jouer, vous voulez découvrir de nouveaux jeux et vous amusez en famille ou entre amis… N’hésitez plus et venez nous rejoindre Mercredi 17 juin de 10h à 17h pour une journée 100% jeux de société.

Quelque soit votre âge, seul(e) ou accompagné(e), vous trouverez votre bonheur.

Au programme, des jeux de stratégie, d’ambiance, coopératifs, solo ou en équipe pour vous faire passer un bon moment de détente et de plaisir. .

Rue de l’Arquebuse Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 97 82 ludotheque@ville-soissons.fr

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English :

You like to play, you want to discover new games and have fun with family or friends… Come and join us on Wednesday June 17 from 10am to 5pm for a day of 100% board games.

Whatever your age, alone or accompanied, there’s something for everyone.

On the program: strategy games, atmospheric games, cooperative games, solo games or team games, to give you a good time of relaxation and pleasure.

L’événement Faites vos Jeux Soissons a été mis à jour le 2026-06-08 par OT du Soissonnais-Valois