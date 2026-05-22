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Tournoi PARA Handfauteuils Soissons

Tournoi PARA Handfauteuils Soissons samedi 27 juin 2026.

Adresse : Rue Marcel Paul

Ville : 02200 Soissons

Département : Aisne

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Soissons

Tournoi PARA Handfauteuils

Rue Marcel Paul Soissons Aisne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 09:30:00
fin : 2026-06-27 17:00:00

Date(s) :
2026-06-27

¨Premier Tournoi Para Handi organisé par l’AC Soissons Handball avec des Equipes évoluant en Championnat de France . une grande première pour la ville et la région .la Section Para Handi de l’AC Soissons étant la première section collective du département a proposer ce genre d’évènement sportif , suivie par FFH et la Fédé Handisport .
¨Premier Tournoi Para Handi organisé par l’AC Soissons Handball avec des Equipes évoluant en Championnat de France . une grande première pour la ville et la région .la Section Para Handi de l’AC Soissons étant la première section collective du département a proposer ce genre d’évènement sportif , suivie par FFH et la Fédé Handisport .   .

Rue Marcel Paul Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 068970769  lebihan.t@orange.fr

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English :

¨Premier Tournoi Para Handi organisé par l’AC Soissons Handball avec des Equipes évoluant en Championnat de France . une grande première pour la ville et la région .la Section Para Handi de l’AC Soissons étant la première section collective du département a proposer ce genre d’évènement sportif , suivie par FFH et la Fédé Handisport .

L’événement Tournoi PARA Handfauteuils Soissons a été mis à jour le 2026-05-22 par OT du Soissonnais-Valois

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