Tournoi PARA Handfauteuils Soissons
Tournoi PARA Handfauteuils Soissons samedi 27 juin 2026.
Soissons
Tournoi PARA Handfauteuils
Rue Marcel Paul Soissons Aisne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 09:30:00
fin : 2026-06-27 17:00:00
Date(s) :
2026-06-27
¨Premier Tournoi Para Handi organisé par l’AC Soissons Handball avec des Equipes évoluant en Championnat de France . une grande première pour la ville et la région .la Section Para Handi de l’AC Soissons étant la première section collective du département a proposer ce genre d’évènement sportif , suivie par FFH et la Fédé Handisport .
¨Premier Tournoi Para Handi organisé par l’AC Soissons Handball avec des Equipes évoluant en Championnat de France . une grande première pour la ville et la région .la Section Para Handi de l’AC Soissons étant la première section collective du département a proposer ce genre d’évènement sportif , suivie par FFH et la Fédé Handisport . .
Rue Marcel Paul Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 068970769 lebihan.t@orange.fr
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English :
¨Premier Tournoi Para Handi organisé par l’AC Soissons Handball avec des Equipes évoluant en Championnat de France . une grande première pour la ville et la région .la Section Para Handi de l’AC Soissons étant la première section collective du département a proposer ce genre d’évènement sportif , suivie par FFH et la Fédé Handisport .
L’événement Tournoi PARA Handfauteuils Soissons a été mis à jour le 2026-05-22 par OT du Soissonnais-Valois
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