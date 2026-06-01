EXPO PHOTO REGARDS Rue Mahieu Soissons

Soissons

EXPO PHOTO REGARDS

Rue Mahieu Place de Finfe Soissons Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Nos photographes ont arpentés notre région et notamment la ville de Soissons afin de photographier notre patrimoine d’hier et d’aujourd’hui avec pour guide des cartes postales. Venez voir notre exposition et voyager à travers deux époques et ainsi découvrir le regard de nos photographes…..

Nos photographes ont arpentés notre région et notamment la ville de Soissons afin de photographier notre patrimoine d’hier et d’aujourd’hui avec pour guide des cartes postales. Venez voir notre exposition et voyager à travers deux époques et ainsi découvrir le regard de nos photographes….. .

Rue Mahieu Place de Finfe Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 6 83 43 84 31 ade.bois@orange.fr

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English :

Our photographers surveyed our region, and in particular the town of Soissons, to photograph our heritage of yesterday and today, using postcards as their guide. Come and see our exhibition and travel through two eras to discover the look of our photographers…..

L’événement EXPO PHOTO REGARDS Soissons a été mis à jour le 2026-06-04 par OT du Soissonnais-Valois