GAUTIER CAPUÇON MIRABELLE KAJENJERI

23 Rue des Déportés et Fusillés, 02200 Soissons Aisne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:00:00

fin : 2026-06-17 21:30:00

Date(s) :

2026-07-17

C’est un véritable voyage à travers un siècle de musique que proposent Gautier Capuçon et Mirabelle Kajenjeri lors de ce récital exceptionnel dans l’écrin majestueux de la Cathédrale de Soissons.

Deux artistes d’exception s’unissent pour sublimer les chefs-d’œuvre du répertoire pour violoncelle et piano, vous offrant une soirée placée sous le signe de l’émotion et de la virtuosité.

C’est un véritable voyage à travers un siècle de musique que proposent Gautier Capuçon et Mirabelle Kajenjeri lors de ce récital exceptionnel dans l’écrin majestueux de la Cathédrale de Soissons.

Deux artistes d’exception s’unissent pour sublimer les chefs-d’œuvre du répertoire pour violoncelle et piano, vous offrant une soirée placée sous le signe de l’émotion et de la virtuosité. .

23 Rue des Déportés et Fusillés, 02200 Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 10 12 cmd@agglo-soissonnais.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Gautier Capuçon and Mirabelle Kajenjeri take us on a journey through a century of music in this exceptional recital in the majestic setting of Soissons Cathedral.

Two exceptional artists join forces to sublimate the masterpieces of the cello and piano repertoire, offering an evening of emotion and virtuosity.

L’événement GAUTIER CAPUÇON MIRABELLE KAJENJERI Soissons a été mis à jour le 2026-01-14 par CA GrandSoissons