Le Grand Craquage Gala d’humour Soissons

Soissons

Le Grand Craquage Gala d’humour

7 Rue Jean de Dormans Soissons Aisne

Tarif : 29 – 29 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:30:00

fin : 2026-10-02 23:30:00

Date(s) :

2026-10-02

LE GRAND CRAQUAGE ARRIVE À SOISSONS !

Préparez-vous à une soirée totalement croustillante…

Le 2 octobre 2026, le Théâtre du Mail à Soissons se transforme en temple du rire pour un événement unique en son genre Le Grand Craquage !

Au programme

Une soirée gala de l’humour en l’honneur de la Chips Française !

Plusieurs grands noms de l’humour réunis sur scène

Plus de 2 heures de rires garantis

Une ambiance festive, décalée et irrésistiblement craquante

avec Kody, Jojo Bernard, Les Jumeaux Steven et Christopher, Helene Sido et le tout présenté par Laurent Arnoult et Charles Perut.

Que vous soyez amateur de blagues fines, d’humour piquant ou simplement en quête d’une soirée mémorable entre amis ou en famille, Le Grand Craquage est LE rendez-vous à ne pas manquer !

Théâtre du Mail Soissons

2 octobre 2026

Réservez vite vos places… ça va croustiller !

Billetterie https://my.weezevent.com/le-grand-craquage-gala-dhumour?_gl=1*lboyan*_gcl_au*MTIyNDIxODY4NC4xNzc4MTU5NjgzLjYwNTU2NzQ2OC4xNzgyMjg0MzYwLjE3ODIyODQzNjA.*_ga*OTM4NjA5ODIwLjE3Njg0ODMxMzc.*_ga_39H9VBFX7G*czE3ODIyODQzNTgkbzY3JGcxJHQxNzgyMjg0MzY3JGo1MSRsMCRoNDQ4NjAzNzY0

LE GRAND CRAQUAGE ARRIVE À SOISSONS !

Préparez-vous à une soirée totalement croustillante…

Le 2 octobre 2026, le Théâtre du Mail à Soissons se transforme en temple du rire pour un événement unique en son genre Le Grand Craquage !

Au programme

Une soirée gala de l’humour en l’honneur de la Chips Française !

Plusieurs grands noms de l’humour réunis sur scène

Plus de 2 heures de rires garantis

Une ambiance festive, décalée et irrésistiblement craquante

avec Kody, Jojo Bernard, Les Jumeaux Steven et Christopher, Helene Sido et le tout présenté par Laurent Arnoult et Charles Perut.

Que vous soyez amateur de blagues fines, d’humour piquant ou simplement en quête d’une soirée mémorable entre amis ou en famille, Le Grand Craquage est LE rendez-vous à ne pas manquer !

Théâtre du Mail Soissons

2 octobre 2026

Réservez vite vos places… ça va croustiller !

Billetterie https://my.weezevent.com/le-grand-craquage-gala-dhumour?_gl=1*lboyan*_gcl_au*MTIyNDIxODY4NC4xNzc4MTU5NjgzLjYwNTU2NzQ2OC4xNzgyMjg0MzYwLjE3ODIyODQzNjA.*_ga*OTM4NjA5ODIwLjE3Njg0ODMxMzc.*_ga_39H9VBFX7G*czE3ODIyODQzNTgkbzY3JGcxJHQxNzgyMjg0MzY3JGo1MSRsMCRoNDQ4NjAzNzY0 .

7 Rue Jean de Dormans Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 6 10 65 35 70 orianne.rictus@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

THE BIG LAUGH IS COMING TO SOISSONS!

Get ready for a night of nonstop laughter!

On October 2, 2026, the Théâtre du Mail in Soissons will transform into a temple of laughter for a one-of-a-kind event: “Le Grand Craquage”!

On the program:

A comedy gala in honor of the French potato chip!

Several big names in comedy gathered on stage

Over 2 hours of guaranteed laughter

A festive, offbeat, and irresistibly charming atmosphere

featuring Kody, Jojo Bernard, the twins Steven and Christopher, Hélène Sido, and hosted by Laurent Arnoult and Charles Perut.

Whether you’re a fan of witty jokes, sharp humor, or simply looking for a memorable evening with friends or family, Le Grand Craquage is THE event you won’t want to miss!

Théâtre du Mail ? Soissons

October 2, 2026

Book your tickets now—it’s going to be a blast!

Ticket office: https://my.weezevent.com/le-grand-craquage-gala-dhumour?_gl=1*lboyan*_gcl_au*MTIyNDIxODY4NC4xNzc4MTU5NjgzLjYwNTU2NzQ2OC4xNzgyMjg0MzYwLjE3ODIyODQzNjA.*_ga*OTM4NjA5ODIwLjE3Njg0ODMxMzc.*_ga_39H9VBFX7G*czE3ODIyODQzNTgkbzY3JGcxJHQxNzgyMjg0MzY3JGo1MSRsMCRoNDQ4NjAzNzY0

L’événement Le Grand Craquage Gala d’humour Soissons a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Soissonnais-Valois