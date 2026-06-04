ABC Devos Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne
ABC Devos Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne vendredi 18 décembre 2026.
Bayonne
ABC Devos
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 21 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-18 15:00:00
fin : 2026-12-18 16:20:00
Date(s) :
2026-12-18
Humour, hommage à Raymond Devos ABC DEVOS est un spectacle captivant où trois comédiennes vous transportent dans l’univers des mots de Raymond Devos.
En s’appuyant sur un abécédaire, elles revisitent l’oeuvre de l’auteur, et nous entraînent dans un tourbillon d’humour, donnant vie à ses jeux de mots, ses décalages et ses réflexions.
Chaque lettre de l’alphabet devient le point de départ d’une exploration des thèmes chers à Devos, comme les subtilités du langage et les paradoxes de la vie quotidienne. Ce trio féminin insuffle une énergie vivante et joyeuse à ces textes, offrant un bel hommage à l’humour singulier et poétique à l’un des plus grands maîtres de l’humour.
Avec Pauline Tanneau, Agathe Daniaud, Angie Degrolard .
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : ABC Devos
L’événement ABC Devos Bayonne a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Bayonne
À voir aussi à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques)
- Au Secours On A Un Bebe Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne 4 juin 2026
- Marché de quartier Polo Beyris Bayonne 5 juin 2026
- Marché à la brocante Quai Chaho Bayonne 5 juin 2026
- Marché de quartier Saint-Esprit Bayonne 5 juin 2026
- Immersion en territoir basque Plongez au cœur du modèle coopératif basque avec Belaun et La Cave d’Irouléguy Bayonne 6 juin 2026