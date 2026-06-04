ABC Devos Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Bayonne

ABC Devos

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 21 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-18 15:00:00

fin : 2026-12-18 16:20:00

Date(s) :

2026-12-18

Humour, hommage à Raymond Devos ABC DEVOS est un spectacle captivant où trois comédiennes vous transportent dans l’univers des mots de Raymond Devos.

En s’appuyant sur un abécédaire, elles revisitent l’oeuvre de l’auteur, et nous entraînent dans un tourbillon d’humour, donnant vie à ses jeux de mots, ses décalages et ses réflexions.

Chaque lettre de l’alphabet devient le point de départ d’une exploration des thèmes chers à Devos, comme les subtilités du langage et les paradoxes de la vie quotidienne. Ce trio féminin insuffle une énergie vivante et joyeuse à ces textes, offrant un bel hommage à l’humour singulier et poétique à l’un des plus grands maîtres de l’humour.

Avec Pauline Tanneau, Agathe Daniaud, Angie Degrolard .

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr

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L’événement ABC Devos Bayonne a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Bayonne