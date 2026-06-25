Aber Wrac’h Odyssée Balade en bateau safari Maritime 1h45 Port de l’Aber Wrac’h Landéda

Landéda

Aber Wrac’h Odyssée Balade en bateau safari Maritime 1h45

Port de l’Aber Wrac’h Lieu-dit Le Port Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 15:15:00

fin : 2026-07-08 17:00:00

Date(s) :

2026-06-25 2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28 2026-06-29 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-11 2026-07-14 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-25

Une excursion conviviale en petit groupe (6 à 12 passagers) avec un navigateur engagé et passionné:

– Observation d’une colonie de phoques gris au repos (*)

– Ormeaux découverte du seul parc d’élevage pleine mer européen

– Histoire et techniques de la pêche au homard

– Huîtres de l’ère des dinosaures à nos assiettes

– Oiseaux de mer cormorans, huitriers pie, fous de Bassan, goélands marins… (*)

– Goémon tradition et innovation sur le plus grand champ d’algues d’Europe

– Sensations fortes d’une navigation à fleur d’eau, au plus près des côtes

– Paysages marins et récifs spectaculaires

– Ilots de sables fins et eaux turquoise de l’archipel

– Expérience ludique et pédagogique

(*) Phoques et oiseaux étant sauvages, nous les approchons dans le strict respect de leur tranquillité. Pour la même raison leur présence ne peut être garantie.

L’Aber Wrac’h Odyssée, un bateau d’exception

Construit sur mesure en 2025, ce semi-rigide inspiré des bateaux d’exploration allie stabilité, performance et confort. Ses moteurs dernière génération minimisent son impact environnemental. Son design ouvert vous place au plus près des éléments. Vous vivez la navigation autrement, sans mal de mer, en toute sécurité.

Un guide maritime passionné et captivant

Hervé est un enfant de la mer Celtique. Petit-fils d’un sémaphoriste à l’Aber Wrac’h et d’une famille de constructeurs de bateaux à Plouguerneau, il a été compétiteur, moniteur de voile et navigateur au long cours. Aujourd’hui skipper professionnel, engagé dans la protection de la biodiversité, il partage son savoir avec humour et passion. Chaque sortie devient un moment d’échanges et d’émotions, pour petits et grands.

Une expérience saluée par plus de 600 avis 5 étoiles

Sur Google et TripAdvisor, nos passagers témoignent de leur émerveillement.

Vous reviendrez marqués par la beauté et l’intensité de l’expérience. En solo, en couple, en famille ou entre amis, embarquez vers un nouveau monde

Informations pratiques

– Durée 1h45

– Embarquement Port de l’Aber Wrac’h, Landéda

– Convient à toute personne en bonne forme. Déconseillé aux femmes enceintes de plus de 6 mois

– Age minimum 4 ans

– Pas de possibilité d’embarquer des animaux (désolé pour nos amis à 4 pattes…)

– Excursion commentée en français. (Traduction partielle en anglais pour les non-francophones) .

Port de l’Aber Wrac’h Lieu-dit Le Port Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 70 93

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English :

L’événement Aber Wrac’h Odyssée Balade en bateau safari Maritime 1h45 Landéda a été mis à jour le 2026-06-24 par OT PAYS DES ABERS