Abers Découvertes Balade contée en bateau histoire et légendes de l’Aber Wrac’h Port de l’Aber Wrac’h Landéda

Informations pratiques

Landéda

Abers Découvertes Balade contée en bateau histoire et légendes de l’Aber Wrac’h

Port de l’Aber Wrac’h Lieu-dit Le Port Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 19:00:00

fin : 2026-07-14 20:30:00

Date(s) :

2026-07-14

À la tombée du jour, embarquez pour une balade contée originale au cœur de l’Aber Wrac’h. Pendant 1h30 de navigation, découvrez les paysages emblématiques des Abers dans une ambiance particulière, lorsque les lumières du soir subliment l’estuaire et révèlent toute la beauté de ce site naturel d’exception.

À bord, Loïc Menguy, conteur et guide de Ribine Expérience, vous invite à explorer l’âme du territoire à travers les légendes bretonnes, les récits maritimes, les croyances populaires et les histoires qui se transmettent de génération en génération. Entre patrimoine, imaginaire et découverte du milieu naturel, cette sortie offre une autre façon de parcourir l’Aber Wrac’h et de comprendre l’identité de ce paysage façonné par la mer et les hommes.

Une expérience immersive, accessible à tous, pour partager un moment hors du temps entre culture, nature et tradition orale.

Informations pratiques

– Durée 1h30

– Balade commentée et contée en bateau

– Accessible à tous

– Réservation conseillée

– Départ sous réserve des conditions météorologiques .

Port de l’Aber Wrac’h Lieu-dit Le Port Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 6 76 59 52 90

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English :

L’événement Abers Découvertes Balade contée en bateau histoire et légendes de l’Aber Wrac’h Landéda a été mis à jour le 2026-07-04 par OT PAYS DES ABERS