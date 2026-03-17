Jardin des mers Port de l’Aber Wrac’h Landéda

Jardin des mers

Port de l’Aber Wrac’h Lieu-dit Le Port Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 09:30:00

fin : 2026-04-23 12:30:00

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-10 2026-04-13 2026-04-23 2026-04-28

Partez à la découverte de l’invisible lors d’une sortie naturaliste d’environ 3h au départ de l’Aber Wrac’h.

Aux côtés de votre skipper naturaliste, biologiste de formation, cap sur les herbiers de Stagadon avant de rejoindre les abords de l’Île Vierge pour une expérience rare le prélèvement et l’observation du plancton au curiositymicroscope. Entre science et émerveillement, plongez au coeur de l’infiniment petit pour mieux comprendre les origines de la vie marine, le tout dans un décor insulaire d’exception.

Une aventure aussi instructive que fascinante. .

Port de l’Aber Wrac’h Lieu-dit Le Port Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 6 76 59 52 90

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English : Jardin des mers

L’événement Jardin des mers Landéda a été mis à jour le 2026-03-17 par OT PAYS DES ABERS