Abers Découvertes Balade en bateau Escapade autour des Abers Port de l’Aber Wrac’h Landéda

Landéda

Abers Découvertes Balade en bateau Escapade autour des Abers

Port de l’Aber Wrac’h Lieu-dit Le Port Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 14:30:00

fin : 2026-07-10 18:00:00

Date(s) :

2026-06-26 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11

Offrez-vous une parenthèse iodée en embarquant depuis le port de l’Aber Wrac’h pour une balade en mer commentée de 3h30. Cette escapade vous invite à découvrir les richesses du Pays des Abers, véritable écrin naturel où se mêlent eaux turquoise, îlots sauvages et paysages maritimes d’exception.

Au fil de la navigation, laissez-vous porter par les récits d’un guide passionné qui vous dévoilera anecdotes et secrets de ce territoire entre terre et mer, où la faune et la flore se développent dans un environnement préservé.

La sortie inclut une escale d’environ 1 heure sur l’Île Vierge. Profitez de ce temps libre pour faire le tour de l’île, admirer ses panoramas et découvrir les animations proposées sur place (musée, visite guidée, expériences immersives…).

Confortablement installés à bord de bateaux stables et sécurisés, accessibles à tous, vivez une expérience maritime inoubliable entre découverte, nature et dépaysement.

Réservation conseillée

⚠️ À noter en 2026, le grand phare de l’Île Vierge est fermé au public pour travaux de restauration. .

Port de l’Aber Wrac’h Lieu-dit Le Port Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 6 76 59 52 90

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English :

L’événement Abers Découvertes Balade en bateau Escapade autour des Abers Landéda a été mis à jour le 2026-06-25 par OT PAYS DES ABERS