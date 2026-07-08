Abers Découvertes balade en bateau escapade du soir Port de l’Aber Wrac’h Landéda

Informations pratiques

Landéda

Abers Découvertes balade en bateau escapade du soir

Port de l’Aber Wrac’h Lieu-dit Le Port Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 21:00:00

fin : 2026-07-17 22:15:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-15 2026-07-17 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-30

Sunset Tour

L’Aber Wrac’h comme vous ne l’avez jamais vu !

Offrez-vous une parenthèse hors du temps à bord de notre semi-rigide 12 places pour une balade contée de 1h30 au cœur de l’Aber Wrac’h, à l’heure où la lumière devient magique et sublime chaque paysage. Le soir, l’aber révèle toute sa beauté la lumière baisse, les paysages prennent une autre dimension et la navigation devient plus calme, offrant un moment unique pour découvrir le site autrement.

Un itinéraire au cœur d’un site d’exception

Au départ du port de l’Aber Wrac’h, nous mettons le cap vers Paluden avant de remonter la rivière jusqu’aux îlots et à Stagadon. Un parcours pensé pour vous faire découvrir les plus beaux coins de l’aber, entre criques secrètes, paysages préservés et points de vue uniques sur cette rivière mythique du Nord Finistère. Votre skipper passionné, un savoir transmis depuis plus de 30 ans Natif de Plouguerneau, votre skipper navigue sur les abers de père en fils depuis plus de 30 ans. Fin connaisseur du territoire, il partagera avec vous passion l’histoire locale, les anecdotes maritimes, les légendes et les secrets qui font toute l’identité de l’Aber Wrac’h.

Pourquoi choisir cette sortie ?

Une ambiance particulière au coucher du soleil

Une découverte commentée et authentique

Une sortie en petit comité, format intimiste (12 places maximum)

Des paysages sauvages et préservés

Un moment idéal à partager en famille ou entre amis

Tarifs

Adulte (13 ans et +) 35€

Enfant (4 à 12 ans) 24€

Infos pratiques

Durée 1h30

Départ Port de l’Aber Wrac’h

Semi-rigide confortable de 12 places

Gilets de sauvetage fournis

Prévoir une veste chaude ou coupe-vent

Accessible dès 4 ans

Sortie maintenue selon les conditions météo

Réservation conseillée (places limitées)

Venez découvrir l’Aber Wrac’h sous ses plus belles lumières… et repartez avec des souvenirs inoubliables. .

Port de l’Aber Wrac’h Lieu-dit Le Port Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 6 76 59 52 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Abers Découvertes balade en bateau escapade du soir Landéda a été mis à jour le 2026-07-03 par OT PAYS DES ABERS