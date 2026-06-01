ABI School Apéro & Moments de Partage ABI School Paris

Vous êtes perdu(e) face au système scolaire parisien ?

Vous n’êtes pas seul(e). Chaque semaine, nous recevons ces questions :

❓ « Comment fonctionne le système scolaire français ?»

❓ « Quelle est la différence entre public, privé et international ?»

❓ « Mon enfant est-il prêt pour l’école ?»

❓ « Comment gérer les listes d’attente de plus de deux ans ?»

❓ « Que signifie concrètement le terme “bilingue” dans les différentes écoles ?»

Si vous vous posez l’une de ces questions, nous organisons deux rencontres qui pourraient vous être utiles.

APÉRO & MOMENTS DE PARTAGE – JUIN 2026

ABI School, 12 rue Claude Pouillet, 75017 Paris

8,66 € par personne | Inscription obligatoire

En anglais (questions-réponses bilingues bienvenues)

ÉVÉNEMENT 1 : Comprendre le système scolaire français

Mercredi 10 juin | 18h30-20h30

Clarifiez le fonctionnement du système, découvrez vos options et apprenez à vous y retrouver sans stress.

Billets et inscription

ÉVÉNEMENT 2 : Préparer ses enfants à la rentrée

Jeudi 18 juin | 18h30-20h30

Que signifie concrètement être « prêt » ? Comment préparer son enfant (scolairement, émotionnellement et socialement) sans le stresser, ni vous stresser vous-même ?

Billets et inscription

Animés par notre directrice pédagogique, Théodora Petsa, ces événements prendront la forme d’échanges authentiques sur les questions qui préoccupent les parents parisiens. Forte de plus de 10 ans d’expérience dans l’enseignement bilingue de la maternelle au primaire, et spécialisée en pédagogie multilingue, elle saura vous rassurer et vous aider à trouver la meilleure voie à suivre pour votre enfant.

Venez à l’une des séances. Venez aux deux. Dans tous les cas, vous repartirez avec une vision plus claire et sans doute de nouveaux amis parents.

À bientôt !

Des conversations authentiques sur les questions qui préoccupent les parents expatriés parisiens, animées par ABI School.

Le jeudi 18 juin 2026

de 18h00 à 20h00

Le mercredi 10 juin 2026

de 17h00 à 19h00

payant

Reservation required on the corresponding Eventbrite page

8,66 euros par personne.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-10T20:00:00+02:00

fin : 2026-06-18T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-10T17:00:00+02:00_2026-06-10T19:00:00+02:00;2026-06-18T18:00:00+02:00_2026-06-18T20:00:00+02:00

ABI School 12, rue Claude Pouillet 75017 Paris

https://www.eventbrite.com/o/121374920414?contact_organizer=true&event_id=1989915478764&aff=ebdsshcopyurl office@abischool.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=61576053647165 https://www.facebook.com/profile.php?id=61576053647165



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