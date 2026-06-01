ABI School Apéro & Moments de Partage ABI School Paris
ABI School Apéro & Moments de Partage ABI School Paris mercredi 10 juin 2026.
Vous êtes perdu(e) face au système scolaire parisien ?
Vous n’êtes pas seul(e). Chaque semaine, nous recevons ces questions :
❓ « Comment fonctionne le système scolaire français ?»
❓ « Quelle est la différence entre public, privé et international ?»
❓ « Mon enfant est-il prêt pour l’école ?»
❓ « Comment gérer les listes d’attente de plus de deux ans ?»
❓ « Que signifie concrètement le terme “bilingue” dans les différentes écoles ?»
Si vous vous posez l’une de ces questions, nous organisons deux rencontres qui pourraient vous être utiles.
APÉRO & MOMENTS DE PARTAGE – JUIN 2026
ABI School, 12 rue Claude Pouillet, 75017 Paris
8,66 € par personne | Inscription obligatoire
En anglais (questions-réponses bilingues bienvenues)
ÉVÉNEMENT 1 : Comprendre le système scolaire français
Mercredi 10 juin | 18h30-20h30
Clarifiez le fonctionnement du système, découvrez vos options et apprenez à vous y retrouver sans stress.
ÉVÉNEMENT 2 : Préparer ses enfants à la rentrée
Jeudi 18 juin | 18h30-20h30
Que signifie concrètement être « prêt » ? Comment préparer son enfant (scolairement, émotionnellement et socialement) sans le stresser, ni vous stresser vous-même ?
Animés par notre directrice pédagogique, Théodora Petsa, ces événements prendront la forme d’échanges authentiques sur les questions qui préoccupent les parents parisiens. Forte de plus de 10 ans d’expérience dans l’enseignement bilingue de la maternelle au primaire, et spécialisée en pédagogie multilingue, elle saura vous rassurer et vous aider à trouver la meilleure voie à suivre pour votre enfant.
Venez à l’une des séances. Venez aux deux. Dans tous les cas, vous repartirez avec une vision plus claire et sans doute de nouveaux amis parents.
À bientôt !
Des conversations authentiques sur les questions qui préoccupent les parents expatriés parisiens, animées par ABI School.
Le jeudi 18 juin 2026
de 18h00 à 20h00
Le mercredi 10 juin 2026
de 17h00 à 19h00
payant
Reservation required on the corresponding Eventbrite page
8,66 euros par personne.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-10T20:00:00+02:00
fin : 2026-06-18T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-10T17:00:00+02:00_2026-06-10T19:00:00+02:00;2026-06-18T18:00:00+02:00_2026-06-18T20:00:00+02:00
ABI School 12, rue Claude Pouillet 75017 Paris
https://www.eventbrite.com/o/121374920414?contact_organizer=true&event_id=1989915478764&aff=ebdsshcopyurl office@abischool.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=61576053647165 https://www.facebook.com/profile.php?id=61576053647165
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