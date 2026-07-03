Abraxas en concert au Café du Commerce Treignac
mardi 25 août 2026 · Treignac
Informations pratiques
Treignac
Abraxas en concert au Café du Commerce
8 places des Farges Treignac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 20:00:00
fin : 2026-08-25 22:00:00
Date(s) :
2026-08-25
L’équipe du Bar Le café du commerce vous souhaite de profiter un maximum…. Des concerts, des planches à partager, Cocktails et bonne humeur ! .
8 places des Farges Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 16 29
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English : Abraxas en concert au Café du Commerce
L’événement Abraxas en concert au Café du Commerce Treignac a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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