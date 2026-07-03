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AGENDA · Treignac

Abraxas en concert au Café du Commerce Treignac

mardi 25 août 2026 · Treignac

Abraxas en concert au Café du Commerce Treignac

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
8 places des Farges
Ville
19260 Treignac
Département
Corrèze
Tarif

Treignac

Abraxas en concert au Café du Commerce

8 places des Farges Treignac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 20:00:00
fin : 2026-08-25 22:00:00

Date(s) :
2026-08-25

L’équipe du Bar Le café du commerce vous souhaite de profiter un maximum…. Des concerts, des planches à partager, Cocktails et bonne humeur !   .

8 places des Farges Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 16 29 

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English : Abraxas en concert au Café du Commerce

L’événement Abraxas en concert au Café du Commerce Treignac a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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