Informations pratiques

Treignac

Abraxas en concert au Café du Commerce

8 places des Farges Treignac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 20:00:00

fin : 2026-08-25 22:00:00

Date(s) :

2026-08-25

L’équipe du Bar Le café du commerce vous souhaite de profiter un maximum…. Des concerts, des planches à partager, Cocktails et bonne humeur ! .

8 places des Farges Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 16 29

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English : Abraxas en concert au Café du Commerce

L’événement Abraxas en concert au Café du Commerce Treignac a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Terres de Corrèze