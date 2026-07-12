Aby – Une pièce de théâtre à la mélancolie pop ! Théâtre du Guichet Montparnasse Paris

Informations pratiques

Aby et Laura se retrouvent après des années de silence. Entre Britney Spears, souvenirs d’enfance et règlements de comptes, leurs retrouvailles oscillent entre éclats de rire et blessures enfouies. Une comédie dramatique pop sur la mémoire et ce qu’on invente pour continuer à aimer ceux qu’on a perdus.

Deux sœurs tentent de renouer malgré les blessures du passé. Mais certaines fissures ne disparaissent jamais vraiment.

Du vendredi 09 octobre 2026 au dimanche 01 novembre 2026 :

dimanche

de 16h30 à 17h45

vendredi, samedi

de 20h30 à 21h45

payant

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-09T23:30:00+02:00

fin : 2026-11-01T18:45:00+01:00

Date(s) : 2026-10-09T20:30:00+02:00_2026-10-09T21:45:00+02:00;2026-10-10T20:30:00+02:00_2026-10-10T21:45:00+02:00;2026-10-11T16:30:00+02:00_2026-10-11T17:45:00+02:00;2026-10-16T20:30:00+02:00_2026-10-16T21:45:00+02:00;2026-10-17T20:30:00+02:00_2026-10-17T21:45:00+02:00;2026-10-18T16:30:00+02:00_2026-10-18T17:45:00+02:00;2026-10-23T20:30:00+02:00_2026-10-23T21:45:00+02:00;2026-10-24T20:30:00+02:00_2026-10-24T21:45:00+02:00;2026-10-25T16:30:00+02:00_2026-10-25T17:45:00+02:00;2026-10-30T20:30:00+02:00_2026-10-30T21:45:00+02:00;2026-10-31T20:30:00+02:00_2026-10-31T21:45:00+02:00;2026-11-01T16:30:00+02:00_2026-11-01T17:45:00+02:00

Théâtre du Guichet Montparnasse 15 rue du Maine 75014 Paris



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