Aby – Une pièce de théâtre à la mélancolie pop ! Théâtre du Guichet Montparnasse Paris
vendredi 9 octobre 2026 · Théâtre du Guichet Montparnasse · Paris
Informations pratiques
Aby et Laura se retrouvent après des années de silence. Entre Britney Spears, souvenirs d’enfance et règlements de comptes, leurs retrouvailles oscillent entre éclats de rire et blessures enfouies. Une comédie dramatique pop sur la mémoire et ce qu’on invente pour continuer à aimer ceux qu’on a perdus.
Deux sœurs tentent de renouer malgré les blessures du passé. Mais certaines fissures ne disparaissent jamais vraiment.
Du vendredi 09 octobre 2026 au dimanche 01 novembre 2026 :
dimanche
de 16h30 à 17h45
vendredi, samedi
de 20h30 à 21h45
payant
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-09T23:30:00+02:00
fin : 2026-11-01T18:45:00+01:00
Date(s) : 2026-10-09T20:30:00+02:00_2026-10-09T21:45:00+02:00;2026-10-10T20:30:00+02:00_2026-10-10T21:45:00+02:00;2026-10-11T16:30:00+02:00_2026-10-11T17:45:00+02:00;2026-10-16T20:30:00+02:00_2026-10-16T21:45:00+02:00;2026-10-17T20:30:00+02:00_2026-10-17T21:45:00+02:00;2026-10-18T16:30:00+02:00_2026-10-18T17:45:00+02:00;2026-10-23T20:30:00+02:00_2026-10-23T21:45:00+02:00;2026-10-24T20:30:00+02:00_2026-10-24T21:45:00+02:00;2026-10-25T16:30:00+02:00_2026-10-25T17:45:00+02:00;2026-10-30T20:30:00+02:00_2026-10-30T21:45:00+02:00;2026-10-31T20:30:00+02:00_2026-10-31T21:45:00+02:00;2026-11-01T16:30:00+02:00_2026-11-01T17:45:00+02:00
Théâtre du Guichet Montparnasse 15 rue du Maine 75014 Paris
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