La rafle du Vel d’Hiv Mémorial de la Shoah Paris

Durée : 1 h 30.

Des boucles magnétiques sont à disposition du public malentendant à l’accueil.

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À travers des témoignages et des sources écrites, cette visite retrace la rafle du Vélodrome d’Hiver, à l’origine de l’arrestation de plus de 13 000 Juifs, hommes, femmes et enfants. Elle constitue une des pages les plus marquantes de l’histoire de la Shoah en France.

Le dimanche 12 juillet 2026

de 11h00 à 13h00

gratuit sous condition

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-12T14:00:00+02:00

fin : 2026-07-12T16:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-12T11:00:00+02:00_2026-07-12T13:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/visite-la-rafle-du-vel-dhiv +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial



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