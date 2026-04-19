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La rafle du Vel d’Hiv Mémorial de la Shoah Paris

La rafle du Vel d’Hiv Mémorial de la Shoah Paris

La rafle du Vel d’Hiv Mémorial de la Shoah Paris dimanche 12 juillet 2026.

Lieu : Mémorial de la Shoah

Adresse : 17 rue Geoffroy l'Asnier

Ville : 75004 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Tarif : <p></p>

Durée : 1 h 30.

Des boucles magnétiques sont à disposition du public malentendant à l’accueil.

Réserver

À travers des témoignages et des sources écrites, cette visite retrace la rafle du Vélodrome d’Hiver, à l’origine de l’arrestation de plus de 13 000 Juifs, hommes, femmes et enfants. Elle constitue une des pages les plus marquantes de l’histoire de la Shoah en France.
Le dimanche 12 juillet 2026
de 11h00 à 13h00
gratuit sous condition

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-12T14:00:00+02:00
fin : 2026-07-12T16:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-12T11:00:00+02:00_2026-07-12T13:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier  75004 Paris
Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/visite-la-rafle-du-vel-dhiv +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial


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