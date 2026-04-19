La rafle du Vel d’Hiv Mémorial de la Shoah Paris
La rafle du Vel d’Hiv Mémorial de la Shoah Paris dimanche 12 juillet 2026.
Durée : 1 h 30.
Des boucles magnétiques sont à disposition du public malentendant à l’accueil.
À travers des témoignages et des sources écrites, cette visite retrace la rafle du Vélodrome d’Hiver, à l’origine de l’arrestation de plus de 13 000 Juifs, hommes, femmes et enfants. Elle constitue une des pages les plus marquantes de l’histoire de la Shoah en France.
Le dimanche 12 juillet 2026
de 11h00 à 13h00
gratuit sous condition
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-12T14:00:00+02:00
fin : 2026-07-12T16:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-12T11:00:00+02:00_2026-07-12T13:00:00+02:00
Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris
Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)
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