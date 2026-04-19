Si tu veux que je vive. Lucie & Alfred Dreyfus Mémorial de la Shoah Paris

Texte de Marie-Neige Coche et Joël Abadie, mise en scène d’Éric Cénat, production Théâtre de l’Imprévu, 2025.

Lucie Dreyfus-Hadamard reste encore largement ignorée et invisibilisée dans les représentations de l’affaire Dreyfus qui ébranla et divisa profondément la société française de la IIIe République. Accusé et condamné à tort d’être un espion au service de l’Empire allemand, Alfred Dreyfus, officier français juif, subit la dégradation militaire et un exil forcé sur l’île du Diable. Or, comme en témoigne leur correspondance prolifique, Lucie joua un rôle décisif dans le soutien à son mari et dans le triomphe de la vérité. Sur le chemin de ce combat, Lucie rencontre Séverine, pseudonyme de Caroline Rémy, journaliste féministe et libertaire qui lutte à ses côtés pour que justice soit rendue.

Avec les comédiennes et comédien Joël Abadie, Laura Segré‑Cénat et Claire Vidoni.

Avec le soutien pour la Fondation de la mémoire pour la Shoah.

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Dans le cadre de la première cérémonie de commémoration de la réhabilitation d’Alfred Dreyfus en 1906. Lecture théâtralisée

Le dimanche 12 juillet 2026

de 15h00 à 18h00

payant

Tarif : 3€ à 5€

Tarif réduit pour les 18-25 ans et les seniors (sur présentation d’un justificatif)

Tarif gratuit pour les demandeurs d’emploi, les étudiants et les – de 18 ans (sur présentation d’un justificatif)

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-12T18:00:00+02:00

fin : 2026-07-12T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-12T15:00:00+02:00_2026-07-12T18:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

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